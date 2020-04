Hé lộ nguyên nhân dẫn đến vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến nhiều người thương vong

Sáng ngày 27/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ hỗn chiến nghi giành đại bàn khai thác cát giữa hai băng nhóm khiến một người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, chiều 26/4, tại thôn 4 (xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận), một nhóm thanh niên xã Tân Phúc (huyện Hàm Tân) đang ở trong lán trại (khu vực Suối Giêng đi vào) thì gặp một nhóm thanh niên khác là người địa phương. Nhóm người cho biết, đến để giải quyết mâu thuẫn.

Sau một hồi tranh cãi, gây gổ, hai bên lao vào đánh nhau khiến ông K. (người thuộc nhóm ở xã Tân Phúc) bị thương. Khi nhóm thanh niên địa phương ra về thì nhóm ông K. đuổi theo để trả thù. Hai nhóm gặp nhau trên đường liền lao vào hỗn chiến.

Hiện trường vụ án

Ngay sau đó sự việc được trình báo lên cơ quan điều tra. Công an vào cuộc tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong. Đồng thời tịch thu hung khí, triệu tập các đối tượng liên quan lên trụ sở làm việc.

Theo nguồn tin từ Báo Người lao động, nguyên nhân vụ hỗn chiến kinh hoàng này có khả năng xuất phát từ tranh giành địa bàn khai thác cát tại huyện Hàm Tân. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác là gì vẫn cần đợi kết luận từ phía cơ quan điều tra.

Trước đó tại Bạc Liêu cũng xảy ra một vụ hỗn chiến liên quan đến tranh chấp đất. Cụ thể, khoảng 9h ngày 12/4, lúc gia đình ông Nguyễn Văn Thành (ấp Canh Điều, xã Long Điền Tây) cùng người thân đưa vợ ông Thành đi an táng. Do lối đi đưa tang trên phần đất đang tranh chấp với gia đình ông Đặng Văn Minh nên ông cùng gia đình ngăn lại không cho đi dẫn đến vụ ẩu đả.

