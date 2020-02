Hé lộ nguyên nhân hỗn chiến kinh hoàng ở Đắk Lắk khiến 2 người thương vong, 11 người bị bắt khẩn cấp

Ngày 4/2, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phê chuẩn Lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 11 đối tượng để điều tra về hành vi "Giết người".

11 đối tượng này đều có tuổi đời rất trẻ và cùng ngụ xã Ea Trul, huyện Krông Bông, đó là: Y Tuân Niê (15 tuổi), Y Minh Ding (17 tuổi), Y Nô Mĩk Kbuôr (21 tuổi), Y Wing Byă (16 tuổi), Y Huyết Niê (23 tuổi), Y Dương Niê (20 tuổi), Y Usiah Êban (20 tuổi), Y Yôn Kbuôr (19 tuổi), Y Suên Hduễ (24 tuổi), Y Bhim Triêt (22 tuổi) và Y Diệu Liêng (19 tuổi).

11 đối tượng này đã tham gia vào cuộc hỗn chiến kinh hoàng khiến 2 người thương vong xảy ra trên địa bàn đêm 29/1.

Theo thông tin trên báo Người Lao Động, thời điểm trên, nam thanh niên tên Y Chônh Bkrông (SN 2002, ngụ buôn Băng Kung, xã Ea Trul, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) rủ khoảng 12 nam thanh niên ở cùng buôn đi đánh nhau với nhóm người của buôn Ja (cùng xã Ea Trul).

Cả nhóm chuẩn bị hung khí, sau đó cùng nhau kéo đến cổng chào vào buôn Ja. Tại đây, Y Khuyết Byă (24 tuổi) và Y Guăi Bkrông (18 tuổi) dùng dao và cây chặt vào trụ cổng chào. Y Huyết Niê và Y Hanh Byă ngồi gần đó nhìn thấy liền nhắn tin báo cho Y Tuân Niê với nội dung: "Cổng buôn Ja có người đang phá".

Nguồn tin của báo Giao Thông cho biết, 10 phút sau khi nhận được tin nhắn, Y Tuân Niê cùng với Y Minh Ding chạy xe máy đến khu vực cổng chào. Lúc này, nhóm của Y Chônh Bkrông có lời nói thách thức đánh nhau, dọa nạt. Y Tuân Niê và Y Minh Ding liền quay xe đi vào thôn một lúc sau quay lại vẫn thấy nhóm của Y Chônh Bkrông cầm hung khí đứng ở cổng chào. Lúc này, Y Usiah Êban gọi các bạn kéo ra cổng chào để đánh nhau.

Hai bên xảy ra hỗn chiến khiến kinh hoàng bằng dao, gậy, cuốc và dùng đá ném nhau. Hậu quả là Y Chônh Bkrông và Y Guăi Bkrông bị thương nặng. Hai nạn nhân được mọi người đưa đi Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để cấp cứu nhưng Y Guăi Bkrông đã tử vong do vết thương quá nặng. Riêng Y Chônh Bkrông bị chấn thương sọ não và đã được chuyển lên Bệnh viện vùng Tây Nguyên để điều trị.

