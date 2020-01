Hé lộ nguyên nhân khiến 2 bố con bị hàng chục người vây chém trọng ở Hải Phòng

Công an huyện An Lão (Hải Phòng) đã có thông tin chính thức hé lộ nguyên nhân khiến hai bố con ông Hùng bị hàng chục vây đánh đến mức phải nhập viện.

Đến hôm nay, người dân xã Quốc Tuấn (huyện An Lão, TP Hải Phòng ) vẫn chưa khỏi bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng 2 bố con ông Hùng bị hàng chục người cầm kiếm, giáo mác tấn công và truy đuổi. Hậu quả, cả 2 bố con bị thương đến mức phải nhập viện điều trị.

Liên quan đến vụ án này, ngày 3/1/2020, Công an huyện An Lão đã chính thức có thông tin về nguyên nhân dẫn đến vụ hành hung này. Theo điều tra, khoảng 8h ngày 25/12/2019, tại thôn Hạ Cầu (xã Quốc Tuấn, huyện An Lão), ông Đỗ Văn Hùng (SN 1957) và con trai là anh Đỗ Văn Trường (SN 1982, trú tại thôn Đâu Kiên, xã Quốc Tuấn) bị nhiều đối tượng côn đồ (vẫn đang xác định nhân thân, lai lịch) tấn công bằng gậy, gạch, dao… Hậu quả, cả ông Hùng và anh Trường đều bị thương khá nghiêm trọng.

Nhận được tin báo, Công an huyện An Lão đã phối hợp với Công an xã Quốc Tuấn tiến hành xác minh,lấy lời khai những người liên quan. Qua tìm hiểu xác định nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn đất đai.

Theo xác minh, năm 2011, ông Đỗ Văn Hùng được UBND huyện An Lão thuê 1.529,40m2 đất ở thôn Hà Cầu, xã Quấn Tuấn, huyện An Lão. Đến năm 2018, do không có nhu cầu dùng nên ông Hùng đã nhượng cho nhà ông Nguyễn Văn Thủy (Sn 1967) và bà Hoàng Thị Nền (SN 1970) đều trú tại thôn Câu Đông, xã Quốc Tuấn.

Đến ngày 29/7/2019, gia đình ông Thủy và bà Nền được UBND huyện AN Lão cấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với mảnh đất đó.

Nhưng đến ngày 12/9/2019, ông Đỗ Văn Hùng lại có nhu cầu mua lại mảnh đất trên cuỷa gia đình bà Nền. Gia đình bà Nền đồng ý chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất cho ông Hùng. Hai bên thỏa thuận giá là 3 tỷ đồng và ông Hùng đã đặt cọc 900 triệu đồng. Hai bên thỏa thuận sau 2 tháng sẽ thanh toán hết để hoàn tất hợp đồng.

Tuy nhiên, sau khi hoàn tất hợp đồng, bà Nền bỗng trả lại 900 triệu đồng cho ông Hùng nhưng ông Hùng không nhận. Đồng thời còn có hành vi phá tường bao, mở cửa số lắp dựng cổng mới, tập kết rác thải tại lô.

Thấy việc làm của gia đình ông Hùng không đúng, ngày 25/12/2019, gia đình bà Nền đã thuê máy xúc và một số người đến để gạt đổ cổng, dọn dẹp rác mà gia đình ông Hùng đã xây dựng và tập kết tại đó. Thấy vậy, nhà ông Hùng ra ngăn chặn, dùng gạch đá ném về phía công nhân dọn dẹp đẫn đến xô xát.

Hiện Công an huyện An Lão vẫn đang điều tra vụ việc trên.

Nga Đỗ (t/h)