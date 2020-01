Hé lộ nguyên nhân khiến cụ ông ở Thạch Thất cầm dao chém cả nhà em gái

Mới đây, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đơn vị điều tra làm rõ vụ cụ ông trên địa bàn cầm dao chém gia đình em gái khiến 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 14h chiều ngày 6/1, cụ H. (SN 1939, trú xóm Đình, thôn 5, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội) cầm dao sang nhà em gái. Tại đây, cụ ông chém người em gái ở tầng 1, sau đó lên tầng 2 chém tiếp người em rể và con trai của vợ chồng em gái. Hậu quả là 2 người bị thương ở đầu, 1 người thương tích ở tay phải đi cấp cứu tại Bệnh viện , theo ANTĐ.

Được biết, sau khi gây án, cụ ông này đã đến Công an huyện Thạch Thất tự thú.

Liên quan đến sự việc, theo nguồn tin từ VTC News, người dân sinh sống tại xóm Đình, thôn 5, xã Chàng Sơn cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự việc trên có thể là do mâu thuẫn trong việc đóng mở cửa giữa 2 gia đình.

"Gia đình hai nhà này sát vách nhau, thông nhau bằng một cái cửa sổ. Mấy ngày nay, hai bên có lời qua tiếng lại về việc đóng mở chiếc cửa sổ này. Vì không tìm được tiếng nói chung nên chiều nay, người anh trai đã cầm dao sang nhà em gái...", Báo Gia đình & Xã hội dẫn lời anh N.V.C (38 tuổi, ở xã Chàng Sơn, Thạch Thất) - một người hàng xóm của gia đình nạn nhân cho biết.

Phía lãnh đạo Công an xã Chàng Sơn cũng đã bước đầu xác nhận sự việc xảy ra do có mâu thuẫn trong gia đình. Vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Thạch Thất tiếp tục điều tra làm rõ.

