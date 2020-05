Hé lộ nguyên nhân khiến Phó hiệu trưởng trường THPT ở Hưng Yên vướng vòng lao lý

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, đơn vị đã bắt quả tang Phạm Xuân Nhất ( sinh năm 1975, trú tại thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi ) hiện là Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Bàng, khi đang nhận 6 bằng tốt nghiệp THPT giả tại Chung cư Phúc Hưng 2 (phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên).

Phạm Xuân Nhất tại cơ quan điều tra

Theo cơ quan điều tra, bước đầu Phạm Xuân Nhất khai đã nhận 105 triệu đồng và thông tin cá nhân của 7 học sinh trường THPT Hồng Bàng để làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời. Sau đó sẽ mua bằng tốt nghiệp THPT giả cho 7 học sinh này.

Khi cơ quan Công an mở rộng điều tra thì phát hiện và bắt giữ thêm 2 đối tượng là Dương Văn Lạng và Dương Hữu Hưng cùng sinh năm 1991, trú tại số nhà 107, chung cư Hưng Ngân (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh).

Tổ chức khám xét khẩn cấp ăn hộ này thì phát hiện và thu giữ khoảng 1.100 phôi văn bằng chứng chỉ giả, 205 hình dấu các loại của các cơ quan, tổ chức trên nhiều tỉnh thành trong cả nước và 3 máy tính cùng các tang vật liên quan khác.

Trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Xuân Nhất về hành vi giả mạo trong công tác; quyết định tạm giữ đối với Dương Hữu Hưng và Dương Văn Lạng để điều tra về hành vi làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức...

Đối tượng Dương Văn Lạng và Dương Hữu Hưng

Liên quan đến các sai phạm trong hoạt động giáo dục, trước đó, ngày 27/12/2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trường Đại học Kinh Bắc và các tỉnh. Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Minh Châu (sinh ngày 07/06/1958, trú tại phố Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; là Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng Phòng Tổ chức hành chính, Phó Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Kinh Bắc) về tội Giả tạo trong công tác.

Theo kết quả điều tra, bị can Nguyễn Thị Minh Châu đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn tuyển sinh, đào tạo và cấp Bằng tốt nghiệp Đại học ngành Ngôn ngữ Anh hệ Văn bằng 2 chính quy không đúng quy định, nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 28/12/2019, sau khi VKSND tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện Tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Nguyễn Thị Minh Châu, theo đúng quy định của Pháp luật

