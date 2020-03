Hé lộ nguyên nhân mẹ dẫn con gái gieo mình xuống sông tự vẫn ở Bình Phước

Hiện lực lượng người nhái vẫn đang tích cực tìm kiếm người phụ nữ nhảy sông mất tích ở Bình Phước. Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn gia đình.

Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đến chiều 29/3, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm người phụ nữ nhảy sông tự tử, mất tích vào rạng sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 29/3, Nguyễn Thị N. (48 tuổi, ngụ tại Bình Phước) dẫn theo con gái 17 tuổi lên cầu Nha Bích (thuộc xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) với ý định nhảy sông tự tử.

Khi đang chuẩn bị nhảy xuống sông thì người con gái lớn chạy đến khuyên can nhưng không thành. Khi người phụ nữ này định kéo con 17 tuổi nhảy xuống thì người con lớn kịp giữ tay em gái. Bà N. lúc đó đã gieo mình xuống sông mất tích.

Ngay sau đó sự việc được trình báo Công an tỉnh Bình Phước. Đơn vị đã huy động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ, người nhái lặn tìm kiếm bà N..

Hiện trường vụ nhảy sông tự tử

Đến chiều muộn cùng ngày vẫn chưa tìm thấy bà N.. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc đau lòng trên được cho là do mâu thuẫn gia đình

Trước đó vào cuối tháng 7/2019, Công an TP Đà Nẵng cũng nhận được tin báo về một sự việc tương tự. Cụ thể, sáng 27/9/2019, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đã xác định được danh tính và nguyên nhân người đàn ông trung niên nhảy cầu tự tử.



Trước đó, khoảng 6h15 cùng ngày, người dân đi tập Trước đó, khoảng 6h15 cùng ngày, người dân đi tập thể dục ven sông Hàn, đoạn trước nhà số 75 Chương Dương (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) thì phát hiện thi thể nằm sấp, trôi dạt vào gần. Sự việc nhanh chóng được báo lên Công an

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng) đưa cán bộ chiến sĩ cùng phương tiến ca nô đến trục vớt thi thể.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông N. (49 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng). Ông N. có quê quán tại H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng), lập nghiệp và sinh sống ở Q.Cẩm Lệ, do mâu thuẫn gia đình , vài ngày trước, ông N. nhảy cầu tự tử.

Your browser does not support HTML5 video.

Thanh niên ở Nam Định nhảy sông tự vẫn

Nga Đỗ (t/h)