Hé lộ nguyên nhân người đàn ông bị bắn chết ở Lâm Đồng, nghi liên quan đến vợ và con trai

Liên quan đến vụ án người đàn ông bị bắn chết, ngày 5/4, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Nga (SN 193) và con trai là Phạm Phi Trường (SN 2001) ngụ tại thôn 5, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là ông Phạm Văn Dũng (SN 1964). Ông Dũng được xác định là chồng bà Nga và là bố đẻ của đối tượng Trường.

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm ngày 4/4, ông Phạm Văn Dũng được người thân chuyển đến Bệnh viện Đa khoa 2 Lâm Đồng (tại TP Bảo Lộc) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do vết thương nặng nên ông Dũng đã tử vong ngay sau đó.

Tại phòng cấp cứu, các bác sĩ phát hiện trên người ông Dũng có vết thương xuyên từ vai trái qua phổi và xuyên thấu lên cổ. Tại vùng cổ còn phát hiện một vật bằng kim loại nghi là đạn chì. Nghi ngờ đây có thể là một vụ giết người nên phía bệnh viện đã trình báo vụ việc lên cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng.

Nhận được tin báo, cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng đội pháp y đã đến bệnh viện tiến hành khám nghiệm tử thi. Kết luận giám định sơ bộ xác định ông Phạm Văn Dũng bị bắn chết.

Bước đầu, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, bà Nguyễn Thị Nga và con trai là Phạm Phi Trường có liên quan trực tiếp đến cái chết của ông Dũng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn gia đình

Lấy lời khai của người sống gần nhà thì được biết, đối tượng Phạm Phi Trường nghiện ma túy, không tu chí làm ăn, chơi bời lêu lổng. Gần đây, đối tượng này mượn xe của người quen mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Do gia đình không còn tiền để chu cấp, trả nợ cho con nên bà Nga đề nghị ông Dũng cầm sổ đỏ vay tiền cho con trai chuộc xe. Tuy nhiên, ông Dũng kiên quyết không đồng ý nên dẫn đến mâu thuẫn.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác dẫn đến thảm kịch gia đình trên như thế nào thì cần đợi kết luận từ cơ quan điều tra.

