Hé lộ nguyên nhân nhóm côn đồ đánh du học người Singapore gãy xương mặt

Du học sinh người Singapore bị nhóm côn đồ người Anh tấn đánh dập dã man khiến xương mặt bị gãy, mắt bầm tím… Nguyên nhân được hé lộ là do du học sinh này có liên quan đến COVID-19.

Theo cảnh sát London (Anh), vụ tấn công xảy ra vào hồi 21h45 ngày 24/2 (theo giờ địa phương) trên đường Oxford, gần ga tàu điện Tottenham Court Road. Nạn nhân là Jonathan Mok sinh viên năm 3 ngành luật thuộc Đại học UCL (University College London).

Đến ngày 3/3, nạn nhân Jonathan Mok đã thuật lại nguồn cơn sự việc trên trang facebook cá nhân của mình, kèm theo bằng chứng là hình ảnh chụp gương mặt đầy thương tích. Trong ảnh, gương mặt của du học sinh này bị sưng phù, lệch hẳn, có vết bầm tím lớn ở dưới mắt. Đây là hậu quả của vụ tấn công xảy ra hôm 24/2.

Gương mặt của nam du học sinh bị tổn thương nặng sau vụi tấn công

Theo lời của Jonathan Mok, sự việc xảy ra khi anh tình cờ đi ngang qua một nhóm thanh niên trên phố và nghe họ nhắc đến virus corona . Đúng lúc này, Jonathan Mok quay lại nhìn thì một thành viên trong nhóm côn đồ hất mặt, sừng sổ nói: “Sao mày dám nhìn tao?” rồi lao đến đấm đá liên tiếp vào mặt Jonathan Mok.

Chức dừng lại, một tên trong nhóm này gào lên: “Tao không muốn virus cororna của mày xuất hiện ở nước tao”. Vừa dứt câu, những kẻ trong nhóm côn đồ lại lao vào đánh đập chàng sinh viên tội nghiệp. Hành hung nạn nhân xong, cả nhóm này nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau đó, sự việc được một số người dân đi ngang qua trình báo cảnh sát, ít phút sau họ có mặt tại hiện trường. Cảnh sát đã đưa nam sinh viên đi cấp cứu. Đồng thời tiến hành xác minh danh tính các nghi phạm thông do bằng chứng do nhân chứng cung cấp và từ camera an ninh.

Các bác sĩ điều trị cho nam du học sinh nói, anh bị gãy xương mặt, phải phẫu thuật để tái tạo một số xương. Hiện, Jonathan vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện

Sự việc xảy ra tại thủ đô London

Trên trang facebook cá nhân của mình, Jonathan viết: “Tại sao lại có người phải oằn mình chịu cảnh bị ngược đãi về thể xác hay tinh thần chỉ vì màu da của họ? Tại sao tôi phải câm lặng khi nghe những lời chế giễu sặc mùi phân biệt chủng tộc nhắm vào mình? Phân biệt chủng tộc không phải là cách những kẻ đó thể hiện sự thiển cận của mình – mà là cách họ bày tỏ lòng thù ghét. Một khi đã mang tư tưởng kỳ thị ấy, họ sẽ liên tục tìm lý do để được tùy ý chĩa mũi nhọn công kích người khác. Giờ thì những người đó đã tìm được cái cớ mới, chính là dịch Covid-19”.

Chỉ sau vài phút đăng tải, bài viết của nam du học sinh nhận được hàng nghìn lượt like, bình luận. Rất nhiều người phản đối hành động dã man của nhóm côn đồ kia. Một số khác an ủi nam du học sinh cố gắng điều trị, nhanh chóng trở lại với công việc học tập.

Nga Đỗ (t/h)