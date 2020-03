Hé lộ nguyên nhân nhóm thanh niên rạch mặt nữ công nhân 26 tuổi ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng Dương Vân Phương (31 tuổi, ngụ tại xã Bình Ba, huyện Châu Đức) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Phương là kẻ dùng dao rạch giấy rạch mặt nữ công nhân gây thương tích xảy ra vào tháng 11/2019.

Bên cạnh đó, Công an huyện Châu Đức cho 2 đối tượng là Nguyễn Thành Tâm (23 tuổi), Vũ Ngọc Bình (23 tuổi, cùng ngụ xã Bình Ba) tại ngoại để điều tra về hành vi trên.

Phương (bên trái) và Tân (bên phải)

Theo điều tra ban đầu, khoảng 5h30 ngày 30/11/2019, chị N.T.K.H. (26 tuổi, ngụ tại xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) làm công nhân công ty TNHH Fullxin (KCN Sonadezi, huyện Châu Đức) đi từ nhà chồng lên công ty làm việc thì bị 3 thanh niên đi xe máy, bịt mặt đuổi theo.

Khi chị H. đi đến cổng công ty dừng lại tắt máy để dắt xe vào thì bị 2 thánh niên khống chế, dùng dao rạch giấy rạch mặt. Nam thanh niên còn lại đứng ngoài nổ sẵn xe chờ đồng bọn gây án xong rồi tẩu thoát.

Sau khi vụ việc xảy ra, người trong công ty đã đưa chị H. đến Bệnh viện điều trị vết thương. Tiếp đó, chị H. đã trình báo sự việc đến Công an huyện Châu Đức. Đơn vị vào cuộc điều tra, xác minh đối tượng gây án là Bình nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Bình khai sáng 30/11, Phương gọi điện cho Bình nhờ chở đi công việc. Bình chạy xe đến chở, lúc này có cả Tân ở nhà Phương nên cùng nhau đi luôn.

Vết sẹo do bị rạch trên mặt chị H.

Cũng theo Bình, mục đích ban đầu của Phương là chặn đường chị H. nhưng do người này phóng xe máy nhanh nên không thực hiện được kế hoạch trên. Phương nói Bình chở đuổi theo chị H. đến Cổng công ty rồi ra tay rạch mặt nạn nhân.

Từ lời khai trên, Công an huyện Châu Đức bắt giữ được đối tượng Phương và mời đối tượng Tân lên trụ sở làm việc. Tại đây, Phương khai nhận đã từng làm bảo vệ của công ty nơi chị H. làm việc nên quen biết Nguyễn Thị Thùy Trang cũng làm công nhân ở đó. Sau này, Phương nghe Trang kể có mâu thuẫn trên mạng xã hội với H..

Tiếp đó, Phương vào mạng xã hội đọc được những bình luận mâu thuẫn giữa hai người nên đã gọi điện cho Tâm và Bình đi rạch mặt chị H. để cảnh cáo. Theo đó, Phương dùng dao rọc giấy rạch mặt chị H., còn Tâm giữ. Bình đứng bên ngoài nổ sẵn xe máy, khi gây án xong sẽ bỏ trốn luôn.

Theo kết quả giám định, chị H. bị thương tật đến 12%. Hiện cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ.

