Hé lộ nguyên nhân nữ đại gia Dương Đường ở Thái Bình bị khởi tố, bắt giữ

Nữ đại gia bất động sản ở Thái Bình Nguyễn Thị Dương (Dương Đường) được xác định có hành vi cố ý gây thương tích. Đối tượng này hiện đã bị Công an tỉnh Thái Bình tạm giữ.

Ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 30/3/2020 tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình.

Đồng thời, Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thị Dương (SN 1980, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn); Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992, trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình); Phạm Ngọc Quý (SN 2003, trú tại xã Minh Quang, Vũ Thư, Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành phong tỏa nhà 336 Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình để phục vụ khám xét. Đây chính là nhà của nữ đại gia Nguyễn Thị Dương (Dương Đường).

Liên quan đến vụ án trên, theo tin từ Luật sư Việt Nam, ngày 7/4, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, thượng tá Nguyễn Thanh Trường cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra hành vi Cố ý gây thương tích, đưa đối tượng vào nhà hành hung của bà Nguyễn Thị Dương.

“Sự việc xảy ra từ ngày 30/3, khi Thái Bình đang trong cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid 19”, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình thông tin.

Công an phong tỏa, khám xét nhà nữ đại gia Dương Đường

Được biết, bà Nguyễn Thị Dương là nhân vật có tiếng ở Thái Bình trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản . Ngoài ra, bà Dương còn nổi tiếng vì thường xuyên đưa lên mạng những hình ảnh đi làm thiên nguyện với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Rình rang nhất là vụ việc, chồng bà Dương xuống tay thuê 50 nghệ sĩ tới tiệc sinh nhật của vợ; bỏ ra hàng trăm triệu đồng mời ca sĩ đến hát kỷ niệm 10 năm ngày cưới…

Còn theo tin từ Người lao động, chồng bà Dương cũng là một nhân vật “máu mặt”. Ông này từng tham gia diễn xuất một số bộ phim như “Chạm mặt giang hồ” 1, 2, 3… Ngoài kinh doanh bất động sản, vợ chồng bà Nguyễn Thị Dương cũng tham gia các cuộc đấu giá đất, đầu thầu tài sản trên địa bàn, kinh doanh tài chính, tín dụng.

Trong năm 2019, báo Pháp luật Việt Nam đã nhận được đơn thư bạn đọc, tìm hiểu, xác minh và đăng tải loạt bài liên quan đến việc ông Nguyễn Xuân Đường và bà Nguyễn Thị Dương bị tố cáo về hành vi cho vay nặng lãi, hành hung, cố ý gây thương tích, đe dọa giết người , xiết nợ theo kiểu “ xã hội đen”, bảo kê đấu giá đất… tại Thái Bình. Loạt bài của báo Pháp luật Việt Nam khi đó đã thu hút sự quan tâm theo dõi rất lớn trong dư luận.

Nga Đỗ (t/h)