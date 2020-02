Hé lộ nguyên nhân nữ diễn viên Go Soo Jung phim 'Goblin' đột ngột qua đời

Những thông tin về cái chết đột ngột của nữ diễn viên Go Soo Jung đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng cũng như truyền thông.

Trước đó, vào sáng ngày hôm nay 12/2, truyền thông Hàn Quốc đã đăng tải tin tức nữ diễn viên Go Soo Jung đã qua đời. Theo đó, nữ diễn viên đã đột ngột qua đời cách đây vài ngày, cụ thể là ngày 7/2 vừa qua, tuy nhiên ban đầu nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô không được tiết lộ.

Go Soo Jung qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ

Công ty quản lý của nữ diễn viên Story J Company đã thông báo tin dữ cho giới truyền thông qua thông cáo như sau: " Nữ diễn viên Go Soo Jung gần đây đã rời khỏi thế giới này và trở thành một vì sao sáng trên bầu trời. Cô ấy là một diễn viên với trái tim thanh khiết, ngọt ngào và chúng tôi sẽ luôn nhớ về cô ấy, về nụ cười của cô ấy". Công ty cũng cho biết tang lễ của Go Soo Jung đã được tổ chức kín đáo vào ngày 9/2 vừa qua, và công ty chỉ thông tin tới báo chí sau khi tang lễ đã tiến hành xong theo nguyện vọng của gia đình

Sau khi tin tức chấn động được đăng tải, cư dân mạng đã đưa ra nhiều suy đoán về nguyên nhân cái chết của nữ diễn viên trẻ này. Nhiều suy đoán, thuyết âm mưu,... đã được các cư dân mạng bàn luận trên các trang tin tức, diễn đàn xứ Hàn . Tuy nhiên, công ty Story J Company sau đó đã lên tiếng đính chính và xác nhận rằng nữ diễn viên qua đời vì khối u não ác tính. Công ty cũng bày tỏ nguyện vọng rằng công chúng sẽ cầu nguyện cho nữ diễn viên được an nghỉ, hi vọng cô sẽ bình yên mà không còn phải chịu bất cứ đớn đau nào nữa.

Vẻ đẹp mong manh, trong trẻo của nữ diễn viên trong MV WITH SEOUL

Diễn viên Go Soo Jung sinh ngày 24/4/1995, qua đời ngày 7/2/2020, hưởng dương 25 tuổi. Cô bắt đầu sự nghiệp bằng một vai phụ trong bộ phim truyền hình đình đám "Goblin" và được nhiều người đánh giá cao khả năng diễn xuất. Tuy nhiên, vai diễn để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng người hâm mộ của nữ diễn viên là qua MV "With Seoul" của nhóm nhạc toàn cầu BTS. Có lẽ bởi vậy mà không ít fan BTS đã bày tỏ nỗi xót xa, tiếc thương cho nữ diễn viên có vẻ đẹp trong trẻo, thanh thoát này.

Sự ra đi đột ngột của diễn viên trẻ tiềm năng đang trên đà nổi tiếng đã khiến nhiều người tiếc nuối. Cư dân mạng Hàn Quốc đã bày tỏ nỗi niềm tiếc thương với nữ diễn viên: "Thật tiếc khi phải nghe chuyện này", "Em mãi mãi sẽ là Ngôi Sao sáng trên bầu trời... Mong kiếp sau em vẫn không thay đổi ước mơ của mình",...

Nữ diễn viên 'Goblin' qua đời ở tuổi 25

Chi Nguyễn (t/h)