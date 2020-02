Hé lộ nguyên nhân phòng thí nghiệm phát nổ khiến 2 nữ giáo viên Hải Phòng bỏng nặng

Nguyên nhân khiến phòng thí nghiệm phát nổ được xác định là do sơ ý của các giáo viên trong lúc dọn dẹp phòng.

Liên quan đến thông tin 2 nữ giáo viên trường Trung học cơ sở (THCS) Tân Trào (xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng ) bị bỏng do phòng thí nghiệm của trường phát nổ, báo Giáo dục và Thời đại đưa tin nguyên nhân sự việc xuất phát từ sự cố trong lúc dọn vệ sinh.

Cụ thể, một lãnh đạo UBND xã Tân Trào cho biết, chiều 17/2, toàn bộ cán bộ, giáo viên trường THCS Tân Trào tiến hành làm công tác tổng vệ sinh trường học.

Trong lúc dọn dẹp phòng thí nghiệm, cô giáo Đỗ Thị L. (36 tuổi) và cô giáo Hoàng Thị L. (34 tuổi) đã sơ ý làm lọ đựng cồn bốc cháy. Thời điểm này là 16h30 phút, mọi người nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ phòng thí nghiệm liền chạy tới kiểm tra thì 2 nữ giáo viên đã bị bỏng nặng . Cùng ;lcus này, một cô giáo viên khác tình cờ đi qua đúng lúc phòng thí nghiệm phát nổ cũng đã bị lọ cồn văng vào mặt và bị bỏng nhẹ.

Trường Trung học cơ sở Tân Trào, Hải Phòng - nơi xảy ra vụ nổ phòng thí nghiệm khiến 2 giáo viên bỏng nặng. Ảnh: Giáo dục và Thời đại.

Một nhân chứng thông tin trên báo Tri Thức Trực Tuyến: "Khoảng 10 phút sau, 2 xe taxi vào trường và 2 giáo viên được dìu lên xe đi cấp cứu. Một lúc sau thì xe cứu hỏa tới".

Được biết, sau khi xảy ra sự việc, 2 nữ giáo viên được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa quận Kiến An cấp cứu.

Theo thông tin từ bệnh viện, cô giáo Đỗ Thị L. bị bỏng toàn thân (diện tích khoảng 60%), sốc, huyết áp tụt còn 80/40, khó thở và bỏng hô hấp. Các bác sĩ đã lập tức truyền dịch, đặt ống nội khí quản để bảo vệ đường thở, cho dùng thuốc an thần và giảm đau tích cực.

Cô giáo Hoàng Thị L. bị bỏng toàn bộ vùng mặt, một phần cẳng tay, đùi, diện tích bỏng 25%, huyết áp bình thường.

Đến 17h30 cùng ngày, 2 nữ giáo viên được chuyển lên Viện bỏng Quốc gia để tiếp tục điều trị.

Your browser does not support HTML5 video.

Nữ sinh Phan Đình Phùng bỏng nặng vì vụ nổ trong phòng thí nghiệm



Kiều Đỗ (t/h)