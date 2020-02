Hé lộ nguyên nhân sâu xa khiến gã đồ tể chích điện giết chết vợ giữa đêm: Do thua bạc ngày Tết

Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, Đồng thua bạc ngày Tết về xin tiền vợ đi đánh gỡ gạc nhưng không được nên nảy sinh ý định sát hại vợ.

Liên quan đến vụ án gã đồ tể Võ Văn Đồng Võ Văn Đồng (58 tuổi, ngụ tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) sát hại vợ là bà Lê Thị Ngát (52 tuổi), cơ quan điều tra làm rõ được nguyên nhân vụ việc.

Tại trụ sở Công an, Đồng khai rằng, vợ chồng số với nhau nhiều năm ở thị trấn Long Hải, huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Vợ chồng làm nghề giết mổ lợn và bỏ buôn thịt lợn cho các chợ nhỏ lẻ ở địa phương.

Về vụ án, trong dịp Tết nguyên đán 2020, Đồng có cùng một số người bạn đi chơi bạc ở địa phương và thua hết sạch tiền. Để gỡ gạc số tiền đã thua mất, Đồng mượn tiền của vài người khác để chơi nhưng vẫn không khá khẩm hơn.

Sau đó, Đồng chạy về nhà hỏi xin tiền vợ để trả nợ và đánh gỡ gạc. Nhưng bà Ngát không đồng ý đưa tiền cho Đồng đi đánh bạc tiếp. Tức mình, Đồng chửi bới loạn xạ rồi ôm gối ra khỏi phòng ngủ của hai vợ chồng với vẻ mặt rất giận dữ.

Tang vật gây án

Nằm ở phòng khách nhưng Đồng không ngủ được, suy nghĩ vợ không cho tiền đi đánh bạc cứ hiện hữu trong đầu khiến hắn không thể chịu được. Đến khuya 2/2, đồng thức giấc lấy dụng cụ thường ngày dùng để chích lợn chết trước khi mổ đi vào phòng ngủ của hai vợ chồng . Tại đây, gã dí chích đã cắm điện vào phần cổ bà Ngát (khi đó đang ngủ say) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Đồng thu dọn hiện trường, cuốn gọn bộ chích điện rồi cầm ra phía sau chuồng lợn giấu rồi đi vào nhà ngủ tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Đồng gây án hết sức cẩn thận nên không ai trong gia đình nghe thấy tiếng động nào giữa đêm.

Đến sáng ngày 3/2, Đồng và người thân thức dậy thì thấy bà Ngát đã tử vong nên hô hoán mọi người đến xem xét sự việc. Ban đầu, Đồng hùa theo những người thân nói rằng, vợ tử vong do đột quy. Nhưng một số người kiểm tra thấy phía sau cổ bà Ngát vết bỏng lạ, nghi bị sát hại nên đã trình báo sự việc lên cơ quan điều tra.

Công an ngay sau đó có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Cơ quan điều tra xác định, bà Ngát tử vong do bị điện giật. Đối tượng Đồng được triệu tập về trụ sở làm việc.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ bộ chích điện mà Đồng giấu đằng sau chuồng lợn. Qua đấu tranh, Đồng mới chịu khai nhận do mâu thuẫn với vợ chuyện tiền bạc nên đã nảy sinh ý định sát hại vợ.

Your browser does not support HTML5 video.

Ghen tuông buồn bực chuyện không có con, chồng giết vợ rồi tự sát

Nga Đỗ (t/h)