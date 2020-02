Hé lộ nguyên nhân sốc khiến hai cháu bé đi lạc trong rừng đến kiệt sức ở Hà Tĩnh

Do mâu thuẫn với vợ nên một người đàn ông ở Hà Tĩnh đã đưa hai con vào rừng dẫn đến việc các cháu bị lạc suốt đêm.

Xung quanh việc hai cháu nhỏ bị lạc suốt đêm trong rừng, ngày 5/2, ông Nguyễn Đăng Nhàn – Chủ tịch UBND xã Thọ Điền (huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh ) cho biết: Chiều ngày 4/2, anh Nguyễn Xuân Thắng (38 tuổi, trú tại xã Thọ Điền) xảy ra mâu thuẫn với vợ nên đưa hai con nhỏ 11 tuổi và 8 tuổi đi vào rừng.

Sau khi đưa con vào rừng, anh Thắng quay trở ra để mua sữa cho con nhưng vì trời quá tối nên ba bố con đã bị lạc mất nhau. Tối cùng ngày, người vợ không thấy chồng con về nên đã nhờ anh em họ hàng, làng xóm đi tìm. Đồng thời trình báo sự việc lên cơ quan chức năng nhờ tìm tiếm.

Hai cháu bé bị lạc trong rừng

Trong quá trình tìm thì phát hiện anh Thắng đi từ trong rừng ra trong tình trạng mệt mỏi. Xác định hai cháu bé bị lạc trong rừng nên Công an huyện Vũ Quang, chính quyền xã đã huy động gần 100 người đi tìm hai cháu bé suốt đêm. Đến trưa ngày 5/2 thì phát hiện ra hai cháu bé bị lạc ở khu vực rừng cách nhà dân khoảng 2km trong tình trạng mệt mỏi, hoảng loạn.

Theo đại diện UBND huyện Vũ Quang, hai cháu bé bị lạc trong rừng đúng vào thời điểm ở Hà Tĩnh đang rất lạnh, nhất là trong rừng thì gió càng mạnh và lạnh hơn. Cũng may lực lượng chức năng đã tìm thấy hai cháu bé kịp thời, nếu để sang một ngày nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Hiện Sức Khỏe của hai cháu đã ổn định trở lại

Nói về sự việc trên, thượng tá Hoàng Huyền – Trưởng Công an huyện Vũ Quang cho biết, khi được đưa về nhà thì tâm lý các cháu ổn hơn đôi chút và chỉ còn kêu đói. Qua nói nói chuyện, hai cháu bình tĩnh kể lại rằng, sau khi bị thất lạc bố, hai anh em đã tìm đến khu vực cao ráo ôm nhau ngủ suốt đêm trong rừng. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, hai anh em men theo dòng chảy của con suối để tìm đường về nhà.



Được biết, Được biết, vợ chồng anh Thắng thường xuyên ốm đau, bênh tật. Thời điểm bị lạc hai con, vợ chồng anh Thắng xảy ra mâu thuẫn và khi đó sức khỏe chưa thực sự ổn định.

Nga Đỗ (t/h)