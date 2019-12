Hé lộ nguyên nhân tử vong của nam thanh niên trong nhà tạm giữ công an ở Đồng Nai

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên tử vong niên trong nhà tạm giữ công an, Công an tỉnh Đồng Nai đã đưa ra những thông tin mới nhất.



Báo SGGP thông tin, ngày 28/12, Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ việc nam thanh niên tử vong niên trong nhà tạm giữ công an huyện Vĩnh Cửu.



Theo Công an tỉnh Đồng Nai, vào khoảng 9 giờ 30 ngày 6/12, đối tượng Lại Hồng Dân (sinh năm 1990, ngụ tại ấp Tân Triều, Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) có biểu hiện ngáo ma túy , dùng dao thái lan đâm trúng tay một người đi đường khiến người này bị thương.

Đến khi đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Vĩnh Cửu, các bác sĩ cho biết Dân đã tử vong trước khi nhập viện.



Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng này đã bị Công an xã Bình Hòa bắt giữ. Đến 18 giờ cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Cửu đã ra quyết định tạm giữ đối với Lại Hồng Dân về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Sau đó, Dân bị đưa về trụ sở công an.



Tuy nhiên, trong quá trình tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra, khoảng hơn 13 giờ ngày 8/12, các can phạm chung phòng báo lên quản giáo trực hôm đó rằng, Dân không ăn cơm trưa, người lạnh và mặt tái nhợt. Đến khi đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Vĩnh Cửu, các bác sĩ cho biết Dân đã tử vong trước đó.



Khi nhận được tin báo, gia đình Dân đến nơi thì phát hiện cơ thể người này có nhiều vết bầm tím ở ngực, bụng và đầu. Sau đó, công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng và bàn giao thi thể Dân cho gia đình

Theo Vietnamdaily, khi gia đình an táng cho Dân thì có một công an huyện đến đưa 20 triệu, bảo là tiền hỗ trợ. Người thân Dân cho biết, đối tượng này từng có thời gian phải điều trị, uống thuốc do bị bệnh thần kinh.



Mới đây, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng cùng buồng giam với Dân khai nhận có hành vi dùng chân, tay đánh vào người của Dân, theo SGGP.



Hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.



Nguồn: Truyền hình Cần Thơ.

