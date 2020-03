Hé lộ nguyên nhân vợ đâm chết chồng giữa đêm khuya ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Cụ thể, tối ngày 5/3, người dân sống cạnh nhà ông L.V.A (trú tại xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ) nghe thấy tiếng vợ chồng to tiếng. Đến khuya cùng ngày, họ lại nghe tiếng la hét của ông A. nên chạy sang kiểm tra. Lúc này, tất cả mọi người ngã ngửa kinh hãi khi phát hiện ông A. nằm gục trên vũng máu.

Một số người đàn ông trong xóm đã chạy vào kiểm tra với mục đích đưa ông A. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Ngay sau đó, sự việc được trình báo đến Công an huyện Châu Đức.

Đến sáng ngày 6/3, Công an huyện Châu Đức đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành điều khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong. Theo thông tin ban đầu, người gây ra vụ án mạng này là vợ ông A..

Hiện trường vụ án mạng

Theo người dân địa phương, vợ chồng ông A. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Người vợ có biểu hiện tâm thần nên đã dùng dao đâm chồng tử vong sau cuộc cãi vã.

Theo Công an huyện, đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân vụ án. Sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm tử thi sẽ bàn giao thi thể lại cho gia đình để tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Cũng trong tối ngày 5/3, Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) nhận được tin báo về việc, chồng đâm vợ tử vong sau cuộc cãi vã kịch liệt. Cụ thể, tối cùng ngày, ông Đường Thanh Tòng (45 tuổi, quê ở Bạc Liêu) và bà Lý Thị Diễm (38 tuổi) xảy ra cãi vã. Sau đó bà Diễm bỏ ra khỏi nhà đi bộ trên đường tỉnh 825.

Thấy vợ bỏ đi, ông Tòng đuổi theo đến cầu Đôi (thuộc xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa) khuyên quay về nhà nhưng không thành. Trong lúc tức giận, ông Tòng rút dao chém vợ tử vong.

Gây án xong, ông Tòng đứng nguyên giữa hiện trường đợi Công an đến bắt. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

