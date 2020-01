Hé lộ nguyên nhân vụ nổ súng khiến 4 người chết ở Củ Chi

Nguyên nhân ban đầu vụ nổ súng khiến 4 người chết ở Củ Chi được xác định là do mâu thuẫn giữa những người đánh bạc.

Mới đây, Công an huyện Củ Chi cho biết đang phối hợp với Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường điều tra vụ nổ súng khiến 4 người tử vong vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào chiều 29/1 (mùng 5 tết) tại một sòng bạc ở khu vực đồi vắng thuộc ấp 5 xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Báo Tuổi Trẻ Online đưa tin, vụ nổ súng làm 4 người chết và 1 người bị thương.

Người thân khóc ngất bên thi thể các nạn nhân.

Theo lời những người dân sinh sống gần hiện trường, họ nghe thấy nhiều tiếng súng nổ nên chaỵ tới thì phát hiện 4 người bị trúng đạn, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường còn có nhiều con bạc khác cũng bỏ chạy tán loạn sau khi xảy ra sự việc.

Nhân được tin báo, lực lượng chức năng cũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phong tỏa và khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Thân nhân của 4 người tử vong vì chống đạn cũng đã có mặt tại hiện trường.

Nguồn tin của báp Pháp luật TP.HCM cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ trọng án được xác định là do mâu thuẫn nảy sinh giữa những người đánh bạc.

