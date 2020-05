Hé lộ thủ đoạn lừa bán bà bầu 4 tháng sang Trung Quốc của “quái nữ” Nghệ An

Công an huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An ) cho biết, đơn vị đã tống đtạ quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Lương Thị Thúy (SN 1988, trú tại xã Châu Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An) về tội Mua bán người. Nạn nhân được xác định là chị L.T.H.N (18 tuổi, xã Yên Na, huyện Tương Dương).