Hé lộ thủ đoạn lừa đảo tráo trợn của giám đốc bán “dự án ma” ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Công an đã di lý đối tượng Trần Văn Hội về Bà Rịa – Vũng Tàu để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lập “dự án ma”, bán “dự án ma” thu lời hơn 15 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của khách hàng, ngày 23/2, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ra lệnh bắt đối tượng Trần Văn Hội (32 tuổi, quê tỉnh Nam Định) khi đang lưu trú tại TP Đà Lạt.

Đến ngày 25/2, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã hoàn tất thủ tục di lý đối tượng Trần Văn Hội từ TP Đà Lạt về tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Được biết, Trần Văn Hội là Giám đốc công ty CP Đầu tư Xây dựng – Địa ốc Hưng Phú Group (Công ty Hưng Phú). Công ty này có trụ sở tại TP Bà Rịa.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2019, công ty Hưng Phú được thành lập tại TP Bà Rịa. Công ty này tiến hành mua nhiều khu đất nông nghiệp của người dân trên địa bàn TP Bà Rịa và các huyện lân cận như Long Điền, Đất Đỏ. Tiếp đến, tự vẽ ra các “dự án ma” để bán cho khách hàng. Trần Văn Hội chính là người vẽ và triển khai lừa đảo bằng các dự án ma này.

Thủ đoạn lừa đảo của Trần Văn Hội như thế nào? Cơ quan điều tra xác định Trần Văn Hội đã tự lập dự án, phân lô, tách thửa trên đất nông nghiệp, đất quy hoạch thương mại, dịch vụ ở Bà Rịa và một số huyện khác mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Dẫu các khu đất này chưa được lập thủ tục sang tên chuyển quyền sử dụng và chuyển mục đích sử dụng đất nhưng Hội đã ký hợp đồng ủy quyền với chủ sở hữu đất, hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng đặt cọc để thu của khách hàng đến 15,2 tỷ đồng.



Với số tiền thu của khách, Hội không chi vài việc đầu tư dự án như đã cam kết mà sử dụng nó vào mục đích cá nhân. Để “né” lưỡi rìu Với số tiền thu của khách, Hội không chi vài việc đầu tư dự án như đã cam kết mà sử dụng nó vào mục đích cá nhân. Để “né” lưỡi rìu pháp luật , Hội đã dừng mọi hoạt động kinh doanh và bỏ trốn khỏi địa phương.

Hội trốn lên TP Đà Lạt, tại đây, hắn tiếp tục hoạt động môi giới bất động sản “ma” bằng cách thành lập doanh nghiệp và nhờ người đứng tên. Công an đã tiến hành khám xét nơi ở của Hội và trụ sở công ty ở Lâm Đồng.

Trước đó vào năm 2018, Trần Văn Hội đã thực hiện một vụ lừa đảo tương tự. Đầu tiên, Hội lập công ty “ma” rồi tìm hiểu về bất động sản ven TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai để lên kế hoạch lừa đảo.

Khi đã nắm bắt được đầy đủ thông tin về dự án sắp hoàn thành thủ tục pháp lý để mở bán, Hội vào cổng thông tin điện tử Đồng Nai tìm hiểu, làm giả con dấu, chữ ký của các chủ đầu tư và soạn thảo các văn bản, hợp đồng liên quan nhằm mục đích bán khống dự án cho các công ty môi giới.

Sau đó sự việc bị phát giác, hồ sơ của Hội được chuyển cho công an Bình Chánh xác minh, điều tra. Tuy nhiên, sau đó chủ đầu tư đã làm đơn bãi nại cho Hội nên hắn “thoát án”.

Nga Đỗ (t/h)