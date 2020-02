Hé lộ nguyên nhân du khách nước ngoài tử vong bất thường trên phố cổ Hà Nội

Mới đây, theo thông tin từ Công an phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), tại địa bàn vừa xảy ra sự việc một du khách nước ngoài bất ngờ tử vong bất thường trên đường.

Cụ thể, báo Giao Thông đưa tin, vào khoảng 7h15 sáng nay (24/2), người dân bất ngờ phát hiện một người đàn ông ngoại quốc cởi trần, nằm bất tỉnh trên vỉa hè phố Hàng Bạc, phường Hàng Bạc. Lại gần kiểm tra, mọi người bàng hoàng phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Ngay lập tức, sự việc được trình báo lên các cơ quan chức năng. Công an phường Hàng Bạc và lực lượng y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ việc một nam du khách nước ngoài tử vong bất thường trên vỉa hè.

Họ chiếu của người đàn ông tử vong bất thường trên vỉa hè phố cổ Hà Nội.

Dựa trên hộ chiếu và giấy tờ tùy thân trên người nạn nhân, bước đầu lực lượng chức năng xác định người đàn ông nước ngoài này là anh Joshep Turry (SN 1981 tuổi, quốc tịch Canada). Anh Turry là du khách hiện đang lưu trú tại phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm).

Một lãnh đạo Công an phường Hàng Bạc tiết lộ, cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát toàn bộ camera xung quanh khu vực xảy ra sự việc. Dựa trên hình ảnh do camera ghi lại, thời điểm trên, nạn nhân đang đi trên đường thì bất ngờ tự ngã gục xuống vỉa hè, tử vong tại chỗ. Do không hề có tác động ngoại lực nào, lãnh đạo Công an phường Hàng Bạc nhận định có thể nam du khách bị trúng gió dẫn đến đột tử, theo SaoStar. Lúc xảy sự việc nạn nhân cởi trần, trên cơ thể có nhiều hình xăm.

Hiện nguyên nhân khiến nam du khách tử vong bất thường trên phố cổ Hà Nội đang được điều tra làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Điểm du lịch đầu tiên phát khẩu trang miễn phí

Kiều Đỗ (t/h)