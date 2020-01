Hệ quả đau lòng từ vụ chồng đi tù, vợ vượt biên ngoại tình với phi công trẻ

Công an huyện Văn Bàn (Lào Cai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nghiêm Nguyệt Lôi (29 tuổi) về tội “Cố ý gây thương tích” xảy ra cách đây 4 tháng. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình – tiền giữa người phụ nữ đã có gia đình và nam thanh niên người Trung Quốc bị câm điếc bẩm sinh giữa lúc chồng đi tù về tội “ Buôn bán ma túy ”.

Cũng giống như bao cô gái dân tộc vùng sơn cước, H. đến tuổi thì lấy chồng, sinh con. Thế nhưng số H. kém may mắn hơn bạn bè cùng trang lứa, năm 2017, chồng bị bắt về tội “Buôn bán ma túy”. Một mình thị gồng gánh kinh tế gia đình, nuôi hai con thơ. Vì không có nghề nghiệp cũng chẳng có đồng vốn dắt lưng nên H. đành bỏ con ở nhà nhờ ông bà nội, ngoại chăm sóc để qua Trung Quốc làm ăn. Từ một mối môi giới thân tình, H. đến thị trấn Lưu Trang Điếm (huyện Trầm Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) làm giúp việc. Gia đình H. làm việc là chủ một trang trại lớn, thuộc hàng giàu có ở trấn Lưu Trang Điểm. Họ có một cậu con trai tên là Nghiêm Nguyệt Lôi (SN 1990) bị câm điếc bẩm sinh. Dù là người khuyết tật nhưng Lôi rất nhanh nhẹn, có thể cáng đáng nhiều công việc nặng nhọc trong gia đình.

Nhờ sợ giúp đỡ của mọi người trong gia đình, nhất là Lôi mà H. nhanh chóng hòa nhập cuộc sống ở đây. Những đêm trường thiếu vắng hơi ấm của chồng đã đưa đẩy người phụ nữ đang phơi phới sắc xuân xích lại gần người đàn ông khuyết tật chưa một lần được yêu. Mối quan hệ “chị - em” bắt đầu từ đây. Thấy H. ngoan ngoãn nên Lôi cũng có ý muốn gắn bó lâu dài. Anh sẵn sàng chi khoản tiền lớn để H. ở lại làm vợ. Nhưng với bản năng của một người mẹ, H. không nỡ bỏ hai đứa con thơ côi cút ở nhà. Tuy “ăn nằm” với Lôi hàng ngày nhưng tâm trí H. vẫn hướng về quê hương. Hơn nữa, phong tục tập quán bên này khác xa ở ở quên nên H. không theo nổi. H. tính khi nào nhận được một khoảng tiền kha khá của Lôi thì sẽ về nước. Vì thế, sau khi nhận khoảng 50.000 nhân dân tệ của Lôi, H. thu dọn đồ đạc về nước luôn.

Công an huyện Văn Bàn đưa Nghiêm Nguyệt Lôi đến làm thực nghiệm hiện trường

Sợ sự việc bại lộ nên sau nhiều đêm suy nghĩ H. đành tỉ tê kể hết với chồng rồi xin anh ta tha thứ. Chồng H. tha thứ rồi hai người bàn bạc sẽ hẹn gặp Lôi ở Móng Cái (Quảng Ninh) để xóa toàn bộ các clip nóng trên. Lôi đồng ý gặp ở một cửa hàng điện thoại tại Móng Cái. Tại đây, H. thuê một nhân viên sửa điện thoại xóa hết toàn bộ ảnh, clip nóng của hai người. Trong lúc xóa ảnh, clip người nhân viên không may làm hỏng sim điện thoại của Lôi. Gã trai trẻ vô cùng tức giận, để xoa dịu “phi công”, H. phải bỏ tiền ra một cái sim mới. Giao dịch xong xuôi, H. về Lào Cai còn Lôi thì lại vượt biên về quê nhà.

Bi kịch từ khoản “tình phí”

Những tưởng mọi chuyện như thế là xong xuôi, Lôi về Trung Quốc, H. về xây dựng lại tổ ấm của mình. Nhưng không, Lôi vẫn cảm thấy ấm ức chuyện bị lừa tình rồi mất cả tiền thế là y tiếp tục gọi điện, dùng hình ảnh nhạy cảm để uy hiếp H.. 3 ngày trước khi vụ hành hung xảy ra, Lôi sang Việt Nam đòi tiền H.. Trước thái độ hung hãn của Lôi, gia đình H. phải dùng những hình ảnh con dao để đe dọa ngược. Nhưng chẳng ai ngờ được, Lôi phản đòn dã man đến như thế.

Sáng ngày 31/8, Lôi thủ sẵn con dao nhọn trong người rồi đi đến đứng trước của nhà H. đập uỳnh uỵch đe dọa, đòi H. phải hoàn lại khoản “tình phí” trước đó. Vì không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ với Lôi nên H. dùng cán chổ vụt vào chân Lôi để xua đuổi. Chính hành động này đã đẩy mâu thuẫn lên cao, Lôi vô cùng tức giận. Trong lúc không kiềm chế được Lôi dung dao chém “người tình già”. Bị chém, H. tri hô chồng con hàng xóm cứu giúp. Nghe tiếng vợ kêu thất thanh, chồng H. từ trong phòng ngủ lao ra thì bị Lôi chém. Thấy bố mẹ chảy máu, con trai H. lao ra căn ngăn và cũng bị Lôi đánh thương…

Nghe thấy tiếng kêu la thất thanh, hàng xóm chạy sang khống chế Lôi và trình báo sự việc lên Công an huyện Văn Bàn. Sau đó ít phút cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường cùng người dân đưa gia đình H. đi cấp cứu. Lúc này đối tượng Lôi vẫn còn rất hung hăng, dù không nói được nhưng vẫn thể hiện thái độ đe dọa mọi người. Ngay sau đó, Lôi bị áp giải về trụ sở Công an huyện Văn Bàn để điều tra. Về phần gia đình H., theo kết luận giám định, tỉ lệ thương tổn cơ thể của H. là 22%; người chồng là 21%; con trai là 3%.

Chân dung gã “phi công” bị tình già phụ bạc

Liên quan đến vụ “Cố ý gây thương tích này”, đại úy Nguyễn Xuân Điệp – Đội trưởng Đội điều tra Tổng hợp Công an huyện Văn Bàn cho biết, đối tượng Nghiêm Nguyệt Lôi bị câm điếc bẩm sinh, không biết chữ Trung nên việc lấy lời khai của đơn vị gặp nhiều khó khăn, nhất là tình tiết liên quan đến động cơ, mục đích và diễn biến vụ án. Sau khi họp bàn, đơn vị quyết định cử tổ công tác xuống Hà Nội tìm đơn vị trung gian nhờ giúp phiên dịch ngôn ngữ của đối tượng Lôi. Trong quá trình tìm kiếm, đại úy Điệp nhớ lại trước đây từng làm việc với Trưởng THCS Xã Đàn, Hà Nội (nơi đào tạo học sinh câm điếc) nên cử tổ công tác xuống làm việc. Ban giám hiệu cho biết, nhà trường chỉ có chuyên môn giảng dạy, không có chuyên môn phiên dịch nên không phiên dịch theo lời đề nghị của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Bàn.

Không bỏ cuộc, tổ công tác tiếp tục tìm kiếm và gặp được Công ty TNHH hỗ trợ và kết nối người câm điếc với cộng đồng (địa chỉ ở phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Sau khi nghe yêu cầu, công ty cho biết có thể phiên dịch được ngôn ngữ của đối tượng Lôi. Tuy nhiên, vấn đề nan giải là chi phí phiên dịch. Mỗi lần phiên dịch hết 5 triệu đồng/người, mỗi buổi làm việc tối đa 2 người. Để làm rõ vụ án này, Công an huyện Văn Bàn chấp nhận yêu cầu của công ty phiên dịch. Trong mỗi buổi làm việc, đơn vị đều quay hình, chụp ảnh để phân tích.

Một tổ công tác khác gồm 8 đồng chí cán bộ của Công an huyện phải giám sát Lôi trong vòng 1 tháng tại Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền phía Bắc ở thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Trong những ngày đó, Lôi vừa là bị can bị tạm giữ, lại đồng thời là người đang chữa bệnh, cũng có những quyền lợi riêng nên công tác giám sát cũng là một trở ngại đối với các điều tra viên. Nhưng với tinh thần kiên trì của người người chiến sĩ Công an, cuối cùng đơn vị cũng hoàn thành kết luận điều tra. Nghiêm Nguyệt Lôi bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”. Về phần gia đình H. thì đến hiện tại Sức Khỏe đã ổn định, có thể ra tòa làm chứng bất cứ lúc nào.