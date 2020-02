Hẹn nhau ra ngoài đánh ghen, người phụ nữ bị đâm rách mặt

Theo tin từ Người lao động, Công an huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận ) nhận được tin báo, trên địa bàn huyện xảy ra vụ đánh ghen gây thương tích. Nạn nhân là bà N.T.A.T. (42 tuổi, trú tại xã Mê Pu, huyện Đức Linh).

Theo thông tin ban đầu, thời gian gần đây, bà T. bị nghi ngờ có quan hệ tình cảm với chồng bà Th. (người cùng xã). Bà Th. đã nhiều lần rình rập nhằm bắt quả tang nhưng không được. Trong lúc tức giận, bà Th. hẹn bà T. ra ngoài nói chuyện.

Tối ngày 18/2, bà T. và bà Th. có mặt một địa điểm đã hẹn trước ở trong xã, khi đó có cả nhân vật chính là chồng bà Th.. Sau một hồi nói chuyện, bà Th. khẳng định bà T. có quan hệ bất chính với chồng nhưng bà T. khẳng định không có. Vì không tìm được tiếng nói chung nên bà Th. đã dùng dao cạo mủ cao su đâm bà T. rách một đường dài 12cm trên mặt.

Bà T. bị đâm rách mặt, chảy rất nhiều máu sau vụ cãi lộn



Nghe thấy tiếng la hét thất thanh của bà T. nên người dân sống gần đó đã chạy lại xem xét. Ngay sau đó họ đưa bà T. đến Bệnh viện cấp cứu , xử lý vết thương, đồng thời trình báo sự việc lên Công an.

Theo bác sĩ bệnh viện đa khoa khu vực Nam Bình Thuận, bệnh nhân bị vết đâm chạy dọc từ mí mắt xuống cằm. Ngoài ra, phần dưới tai phải cũng có một vết đâm khá sâu dài 2cm. Hiện, bệnh viện đã xử lý vết thương cẩn thận, Sức Khỏe của bà T. đã dần hồi phục.

Cơ quan chức năng huyện Đức Linh cho biết, sau khi nhận được thông báo đã xuống hiện trường lấy lời khai nhân chứng và triệu tập bà Th. về trụ sở làm việc. Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo đúng quy định Pháp luật

