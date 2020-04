Hết phim từ lâu, 'Hạ cánh nơi anh' vẫn phá kỉ lục truyền hình Hàn Quốc với 2 tỉ lượt xem

Bộ phim 'Hạ cánh nơi anh' (Crash Landing On You) với sự tham gia của Hyun Bin và Son Yejin dù đã kết thúc gần 2 tháng nhưng dường như vẫn để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Bằng chứng là theo thống kê của Han Cinema, tính đến hết ngày 20/2, bộ phim đã đạt tổng 1,75 tỉ lượt xem, số liệu thu thập từ các nền tảng xem phim trực tuyến như Netflix, Naver, Kakao,...

Trước đó vào năm 2019, chỉ có 2 bộ phim đạt hơn 1 tỉ lượt xem trực tuyến là When the Camellia Blooms (Khi Hoa Trà Nở) và Hotel Del Luna (Khách Sạn Ánh Trăng). Trong tập cuối, 'Hạ cánh nơi anh' đã xuất sắc vượt qua Goblin (Yêu tinh) được công chiếu năm 2016 để đứng vị trí cao nhất trong lịch sử đài cáp tvN với 21,7%. Dù vậy, đây chưa phải là bộ phim Hàn có rating cao nhất đầu năm 2020. Bộ phim 'Người thầy y đức 2' (Romantic Doctor, Teacher Kim 2) đề tài y học, kể về vị bác sĩ thiên tài lập dị mới là bộ phim đứng đầu với rating ở mức 27,1%.

Dù vậy vẫn không thể phủ nhận độ hot và phổ biến của 'Hạ cánh nơi anh' trong những tháng đầu năm 2020. Sức ảnh hưởng từ bom tấn này đã giúp tên tuổi của hai diễn viên chính là Hyun Bin và Son Ye Jin vượt khỏi lãnh thổ Hàn Quốc. Bộ phim cũng vô cùng được yêu mến tại nhiều nước châu Á, trong đó phải kể đến Việt Nam. Dù phim đã kết thúc khoảng 2 tháng, đến nay bộ phim này vẫn lọt Top 10 những bộ phim được xem nhiều nhất trên Netflix Việt Nam.

'Hạ cánh nơi anh' là phim truyền hình Hàn Quốc thuộc thể loại tình cảm - lãng mạn, xoay quanh câu chuyện tình yêu của nữ tài phiệt thừa kế tập đoàn hàng đầu ở Hàn Quốc Yoon Se Ri và Đại úy Ri Jung Hyuk - người lính Bắc Triều Tiên. Trong một lần nhảy dù, Yoon Se Ri đã gặp tai nạn, phải hạ cánh ở Bắc Triều Tiên và chạm trán Đại úy Ri. Cặp đôi phụ là nàng Seo Dan (Seo Ji Hye) và gã lừa đảo Goo Seung Joon (Kim Jung Hyun) cũng nhận được nhiều tình yêu mến của khán giả. Hiện bộ phim đã có mặt trên Netflix và được Việt hóa.

Chi Nguyễn (t/h)