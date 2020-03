Hết tháng 3 vẫn đang nghỉ dịch COVID-19, nhiều nhà rủ nhau gói bánh chưng tiếp tục `đón Tết`

Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, chính quyền địa phương các tỉnh, thành phố Việt Nam đã có nhiều biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của virus. Nhiều cửa hàng ăn uống, địa điểm vui chơi như rạp chiếu phim, karaoke,... được yêu cầu đóng cửa, hạn chế tụ tập đông người, học sinh và sinh viên được nghỉ học,... Đáng chú ý, ngày 31/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành chỉ thị cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4. Theo đó, "mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa".

Do đó, nhiều sinh viên, người lao động đã tranh thủ thời gian trước đó về quê, sum vầy cùng gia đình, cả thành phố sinh hoạt chủ yếu trong nhà. Đường xá ở nhiều thành phố và cả vùng ngoại thành, nông thôn đều vắng vẻ, người qua lại, mọi người hạn chế tụ tập. Sự quây quần ấm cúng trong đợt nghỉ dịch cộng thêm với thời tiết se se lạnh ở miền Bắc đã khiến nhiều người cảm tưởng đang đón Tết lần nữa.

Mà đã nghỉ Tết thì... phải gói bánh chưng . Chuyện tưởng như đùa, nhưng thực tế lại có rất nhiều gia đình ở Việt Nam quyết định quây quần cùng nhau gói bánh chưng, luộc bánh như đón Tết lần hai năm 2020. Những hình ảnh này được chia sẻ trên MXH khiến không ít cư dân mạng thích thú.

Dù sao, đây cũng là một dịp hiếm hoi mà cả gia đình đều được quây quần bên nhau. Ở trong nhà gói bánh chưng, đón... Tết lần hai chắc chắn sẽ vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn là ra đường trong lúc tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp như vậy.

Hiện tại, Việt Nam đang ghi nhận 204 trường hợp dương tính với COVID-19, bệnh nhân mới nhất là bé trai 10 tuổi có địa chỉ tại Quận 2, TP.HCM. Bệnh nhân đi từ CH Czech tới Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 14/03/2020 và từ Thổ Nhĩ Kỳ về tới Việt Nam ngày 15/3/2020 (cùng chuyến bay với BN83) trên chuyến bay số hiệu TK162. Có 57 bệnh nhân đã bình phục và được xuất viện, các bệnh nhân diễn biến nặng đang có tín hiệu Sức Khỏe tốt, có người đã không còn phải chạy máy thở mà có thể thở bình thường.

Your browser does not support HTML5 video.

Cách ly toàn xã hội là gì, vì sao cần cách ly toàn xã hội để chặn Covid-19