Hết tiền ăn chơi, nam thanh niêm “sắm” súng giả đến cướp tiền công ty cũ

Đối tượng Doanh bị Công an bắt giữ khi đang dùng súng giả cướp tiền tại công ty cũ ở Đông Anh (Hà Nội).

Theo tin từ Công an TP Hà Nội, ngày 4/2, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đông Anh đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng Hoàng Văn Doanh (SN 1996, trú tại Tân An, Nghĩa Lộ Yên Bái) để điều tra về hành vi cướp tài sản theo quy định của Pháp luật

Theo điều tra ban đầu, Doanh từng làm nhân viên ở công ty TH có trụ sỏ tạ xã Dục Tú, huyện Đông Anh (Hà Nội). Vì có thời gian làm việc khá lâu tại đây nên Doanh biết được khá rõ nơi cất tiền, tài sản có giá trị của Công ty cũ. Sau khi nghỉ việc, đối tượng này không chịu kiếm việc làm mới mà lao vào ăn chơi, một thời gian ngắn sau thì rơi vào tình trạng hết tiền.

Do bí bách không có tiền tiêu xài nên Doanh nảy sinh ý định cướp giật. Đối tượng này nghĩ ngay đến công ty cũ có nhiều tài sản, tiền mặt. Đối tượng đã di chuyển san Bắc Ninh mua một khẩu súng đồ chơi ở Từ Sơn làm vũ khí gây án.



Đến chiều ngày 2/2, Doanh giấu “đồ” trong người rồi đi đến công ty cũ ở Đông Anh. Tại đây, đối tượng thấy chị H. đang ngồi tại phòng thu ngân thì chạy đến rút súng giả ra uy hiếp. Doanh yêu cầu chị H. phải mở tủ lấy tiền đưa cho hắn.

Quá sợ hãi trước hành động hung hăng của đối tượng này, chị H. phải làm theo mọi yêu cầu. Tuy nhiên, nhân lúc Doanh không để ý, chị H. đã chạy ra bên ngoài hô hoán mọi người.

Thấy vậy, đối tượng Doanh vội vàng vớ lấy cọc tiền rồi bỏ chạy. Trong lúc đang trốn chạy thì bị lực lượng Công an huyện Đông Anh và người dân bắt giữ. Kiểm tra kỹ thì phát hiện khẩu súng của Doanh là đồ chơi. Hiện Công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, Công an tỉnh Phú Thọ cũng thụ lý một vụ cướp ngân hàng bằng súng giả. Cụ thể, ngày 2/6/2019, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 23h ngày 1/6, nghi phạm Nguyễn Thành Nam (34 tuổi, quê ở huyện Phù Ninh) đã bị bắt với cáo buộc gây ra vụ cướp 500 triệu tại phòng giao dịch của Agribank ở huyện Thanh Ba.



Đối tượng này khai, do thua lô đề nên đã lập kế hoạch đi Đối tượng này khai, do thua lô đề nên đã lập kế hoạch đi cướp ngân hàng . Trước khi gây án, Nam mượn xe máy của người họ hàng ở xa để sử dụng, dùng biển số giả, vạch tuyến đường tháo chạy.

Sau nhiều giờ theo dõi, đối tượng này mặc áo mưa, bịt mặt, đội mũ bảo hiểm, cầm súng nhựa lao vào phòng giao dịch của ngân hàng đóng tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba để cướp. Hắn khống chế nhân viên, yêu cầu cho tiền vào túi xách. Lấy được hơn 500 triệu đồng thì chạy xe ngoài lấy xe máy tẩu thoát.

