H'Hen Niê nhập vai đả nữ `cool` ngầu trong phim mới '578: Phát đạn của kẻ điên'

Trước đó, H'Hen Niê vui vẻ thông báo rằng mình sẽ góp mặt trong phim '578: Phát đạn của kẻ điên', đánh dấu lần "chạm ngõ" điện ảnh đầu tiên của Hoa hậu. Đặc biệt, ngay trong bộ phim đầu tay này, H'Hen Niê sẽ hóa thân vào một đả nữ mạnh mẽ với nhiều pha hành động gay cấn, hồi hộp.

Bộ phim có sự góp mặt của những cao thủ võ học nổi tiếng, do đó đòi hỏi H'Hen Niê phải rất vất vả luyện tập kiên trì để hoàn thành tốt các phân cảnh hành động. Mới đây, đoàn làm phim đã hé lộ đoạn clip sau 1 tuần khởi động tập luyện của H'Hen Niê và dàn cast cực chất lượng khiến người hâm mộ thấy yên tâm hơn phần nào. Trong đoạn clip chỉ khoảng 30s, H'Hen Niê đã khiến người hâm mộ "phát sốt" khi nhập vai đả nữ, đối đầu với 7 địch thủ võ nghệ cao cường. Dù chỉ mới tập luyện, nhưng những động tác mạnh mẽ, đòn đánh dứt khoát của hoa hậu đã gây ấn tượng mạnh.

Trả lời PV về quá trình luyện tập cho vai diễn, H'Hen Niê chia sẻ: "Vai diễn của tôi rất gai góc, những ngày đầu tiên khi bắt đầu tập luyện, Hen cảm thấy hơi sợ nhưng khi đã bắt đầu tập trung, nhất là khi bị dính đòn mới bộc phát sự nổi loạn và cảm xúc ở bên trong". Nàng hoa hậu xinh đẹp được đồng nghiệp đánh giá là rất nghiêm túc, không sợ vất vả, thậm chí đã phải nhập viện kiểm tra khớp do nỗ lực tập luyện với 100% sức lực.

Bên cạnh H'Hen Niê, một gương mặt khác cũng tham gia bộ phim của đạo diễn Lương Đình Dũng là "Nam vương quốc tế" Ngọc Tình. Ngọc Tình sở hữu ngoại hình hút mắt, chiều cao lý tưởng 1m87, vốn là vận động viên võ cổ truyền và từng nhiều lần giành huy chương cấp quốc gia trước khi lấn sân sang làm diễn viên . Hiện vẫn chưa rõ vai trò của chàng siêu mẫu là gì, nhưng hình ảnh Ngọc Tình với mái tóc dài, phong thái có phần lãng tử khiến nhiều người phải rung rinh.

Ngoài ra, bộ phim cũng có sự góp mặt của võ sư Tuấn “Hạc” - người có hàng năm luyện tập Vịnh Xuân Quyền, từng chiến thắng võ sư Pierre Francois Flores và đô vật nhiều lần vô địch SeaGame Hà Văn Hiếu - vốn đã quan mặt với khán giả qua bộ phim ‘Cha cõng con’ , hứa hẹn đây sẽ là một bộ phim hành động với nhiều pha đánh đấm mãn nhãn, gay cấn.

578: Phát đạn của kẻ điên sẽ bắt đầu bấm máy vào cuối tháng 5 và dự kiến chính thức ra mắt khán giả vào tháng 12/2020. Bộ phim sẽ đem lại cho khán giả những phút giây hồi hộp với những pha đối đầu đối kháng, rượt đuổi gay cấn và nhiều cảm xúc với những diễn biến tâm lý nội tâm phức tạp của nhân vật.

