Hiện trường thảm sát kinh hoàng ở Thái Nguyên: Nạn nhân nằm la liệt từ trong sân ra ngoài đường

Liên quan đến vụ thảm sát kinh hoàng ở Thái Nguyên, mới đây, cơ quan chức năng cho biết đã bắt giữ được nghi can Hoàng Văn Chín (SN 1976, trú thôn Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên) - đối tượng ngáo đá chém 6 người thương vong sáng 26/12.

Đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết hiện đang tích cực khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai nhân chứng để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Lãnh đạo công an tỉnh cũng đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo điều tra.



Hiện trường thảm sát kinh hoàng:

4 người bị ngáo đá chém chết tại chỗ

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 5h sáng ngày 26/12. Các nạn nhân là vợ, anh, em, dâu rể và hàng xóm của Hoàng Văn Chín.

Nghi phạm là đối tượng nghiện lâu năm, thời điểm xảy ra sự việc, Chín và vợ là chị Ma Thị Hưởng (SN 1976) có mâu thuẫn dẫn đến cự cãi, xô xát. Đang cơn giận dữ lại ngáo đá không làm chủ được bản thân, Chín vung dao chém vợ chết tại chỗ. Lúc này, anh em họ hàng và hàng xóm can ngăn cũng bị Chín cầm dao truy sát.

Đã bắt được đối tượng ngáo đá chém 6 người.

5 nạn nhân bị Chín truy đuổi và sát hại gồm anh Lường Văn Bánh (SN 1974) - anh rể của Chín, anh Hoàng Văn Luận (SN 1975), chị Trần Thị Hường (SN 1984), anh Hoàng Văn Nam (SN 1994) và anh Lường Văn Hoàng (SN 1966).

Các nạn nhân đều cùng trú tại xóm Lương Bình 2. Theo nguồn tin của báo Pháp luật TP.HCM, ngoài anh Lường Văn Hoàng (SN 1966) bị thương đang cấp cứu thì 5 nạn nhân còn lại đều đã tử vong, trong đó 4 người tử vong tại chỗ và 1 người tử vong trong Bệnh viện

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Định Hoá phối hợp cùng Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp điều tra, làm rõ.

