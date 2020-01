Hiện Việt Nam có 35 ca nghi ngờ mắc virus Corona gây bệnh viêm phổi lạ

Tính đến thời điểm hiện tại, còn 35 người bị nghi ngờ mắc virus Corona đang được điều trị tại các bệnh viện ở 3 miền, rất may chưa có người Việt Nam nào được xác định mắc bệnh.

Trước đó, vào chiều ngày 26/1, Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Đỗ Xuân Tuyên cho biết trước tình hình phức tạp của dịch bệnh trên thế giới, tại Việt Nam đã có 59 ca nghi ngờ mắc virus Coronoa, trong đó có 2 ca được xác định dương tính và đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy , TP.HCM. Những ca còn lại là các bệnh nhân đến từ Vũ Hán, Trung Quốc hoặc có tiếp xúc với những người Vũ Hán có các triệu trứng sốt đã được điều tra dịch tễ nghi ngờ mắc nCoV và điều trị ở các bệnh viện.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên kiểm tra công tác phòng chống viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại Lạng Sơn.

Cụ thể, TP. HCM còn 2 ca nghi ngờ (sẽ có kết quả xét nghiệm sớm), miền Trung có 24 ca (có 14 ca xác định âm tính với virus corona, 10 ca đang đợi kết quả) và 31 ca tại miền Bắc (8 ca âm tính với virus corona và 23 ca đang đợi kết quả). Tính đến thời điểm hiện tại, còn 35 ca nghi ngờ nhiễm nCoV, ngoài ra các tỉnh vẫn đang tiếp tục theo dõi nhiều bệnh nhân nghi có tiếp xúc với người nhiễm virus corona.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Đỗ Xuân Tuyên khẳng định: "Mới có 2 ca xâm nhập người Trung Quốc được xác nhận nhiễm nCoV. Chưa có công dân Việt Nam nào mắc nCoV, chưa có cán bộ y tế nào mắc bệnh".

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một bệnh nhi 10 tuổi tử vong vào ngày 9/1 tại phòng cách ly khoa cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa nghi nhiễm virus corona gây bệnh viêm phổi lạ. Bệnh nhi tên L.N.T.T.H (10 tuổi, trú thôn Suối Cát, xã Cam Hiệp Nam, Cam Lâm, Khánh Hòa), hồ sơ khai tử ghi "tử vong do viêm phổi nặng nghi do cúm".

Giấy "Trích lục khai tử (bản sao)" của nữ bệnh nhi L.N.T.T.H. đã lan truyền trên mạng xã hội

Tuy nhiên, lãnh đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa khẳng định thông tin trên là sai sự thật, theo đó người này cho biết bệnh nhi H. được xác định "không phải tử vong do virus corona mới tại Trung Quốc gây ra". Được biết, bệnh nhi H. được chuyển từ bệnh viện đa khoa tỉnh lên do bị suy hô hấp nặng. Các bác sĩ tại BV Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa đã tích cực cứu chữa nhưng không may bệnh nhi đã tử vong.



Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, bác sĩ Bùi Xuân Minh thông tin theo kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân H. dương tính với một chủng cũ của virus corona, nhưng không phải là nhiễm chủng virus corona mới gây bệnh viêm phổ i đang diễn ra tại Trung Quốc và một số nước trên thế giới. Theo bác sĩ, virus corona vốn có nhiều chủng khác nhau, và chủng virus corona gây bệnh cúm làm tử vong bệnh nhi H. thuộc chủng cũ của virus corona đã có từ lâu, đôi khi vẫn xuất hiện, gây cúm cho bệnh nhân trong cộng đồng. Bác sĩ Minh khẳng định: "Cho đến nay, không có thân nhân nào hay người đã tiếp xúc với bệnh nhi được nêu có biểu hiện sốt hay các biểu hiện bị lây lan bệnh cúm". Đồng thời, sau khi bệnh nhi H. tử vong. Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo giám sát dịch tễ theo đúng quy định với trường hợp này.

Đà Nẵng cách ly du khách Trung Quốc nghi nhiễm virus Corona

