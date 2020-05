Hiếp dâm cô gái tàn tật nhưng chỉ nhận 2 năm tù, mẹ nạn nhân khốn khổ đi tìm lại công lý

Vào khoảng 15h ngày 9/11/2019, đối tượng Phan Huy Giang (SN 1976, trú xã Diễn Lộc) đã tìm đến nhà bà Nguyễn Thị N. (SN 1968, trú xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Giang là cán bộ của một trường học trên địa bàn, đến nhà với mục đích thông báo về việc con gái tàn tật của bà N sẽ không nhận được chế độ hỗ trợ thích hợp.



Thấy bà N. vắng nhà, chỉ có con gái tàn tật tên N.T.Q. (SN 1997) tay chân co quắp không cử động, đi lại được nằm trước cửa. Thú tính nổi lên, Giang dùng điện thoại chụp bộ phận nhạy cảm của Q. rồi đi về, 1 tiếng sau quay lại và đưa cho Q. 100.000 đồng.

Con gái bà N. là người khuyết tật.



Đến 19h cùng ngày, Giang tìm đến nhà thông báo cho bà N. việc chế độ học nghề của con gái bà không được xét duyệt, cần chụp ảnh Q. đăng lên mạng để mong các nhà hảo tâm ủng hộ xe lăn và được bà N. đồng ý.



Hôm sau, biết được câu chuyện qua lời kể của con gái, bà N. gửi đơn tố giác lên Công an xã Diễn Lộc, Công an huyện Diễn Châu. Sau khi trưng cầu giám định pháp y, ngày 11/11/2019 cơ quan quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Phan Huy Giang về hành vi hiếp dâm.



Đến 17/3/2020, TAND huyện Diễn Châu đưa vụ án ra xét xử. Bị cáo Phan Huy Giang bị phạt 2 năm tù về tội Hiếp dâm (thời hạn tính từ ngày tạm giam 11/11/2019) và bồi thường cho bị hại 50 triệu đồng.



Quyết tìm lại công lý cho con

Người Đưa Tin dẫn lại lời của bà N. cho biết: "Khi tôi nghe HĐXX tuyên án thì vô cùng bất ngờ và phẫn nộ. Bản án quá nhẹ so với hành vi mà bị cáo đã gây ra, nhất là khi con gái tôi đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Cháu Q. bị tàn tật, chỉ ngồi một chỗ, tâm lý lại bất ổn. Vậy mà Giang lại có thể thực hiện hành vi bỉ ổi như vậy. Đáng khinh hơn nữa ông này là cán bộ. Vì vậy, gia đình quyết định kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn để mong bị cáo chịu sự trừng phạt thích đáng”.

Bà N. tất tả ngược xuôi mang đơn kháng cáo đi gửi các cơ quan chức năng.

Mấy ngày nay, do không đồng tình với bản án sơ thẩm của TAND huyện Diễn Châu nên bà N. vẫn tất tả ngược xuôi mang đơn kháng cáo đi gửi các cơ quan chức năng, mong đòi lại công bằng cho con gái.

Liên quan đến vụ án, trao đổi với PV Tạp chí Đời sống & Pháp luật, luật sư Nguyễn Trọng Hải - Trưởng văn phòng Luật sư Trọng Hải và Cộng sự đánh giá, hiếp dâm là hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, tính chất nghiêm trọng càng tăng khi nạn nhân là người khuyết tật.

