Hiếp dâm cô hàng xóm năm 19 tuổi, đến khi thành U50 mới bị bắt

Ngày 21/12, theo thông tin từ Công an huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Đinh Xuân Thúy (SN 1975, quê xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa) về hành vi " Hiếp dâm ".

Đáng chú ý, hành vi phạm tội của Thúy được thực hiện từ 25 năm trước, tức là khi đối tượng này mới 19 tuổi. Suốt 25 năm qua, Thúy là đối tượng truy nã . Sau khi lẩn trốn nhiều nơi, cuối cũng gã U50 "sa lưới" khi đang lẩn trốn ở Thái Bình.

Đinh Xuân Thúy tại cơ quan công an. Ảnh: Kiến Thức

Theo thông tin trên báo Người Lao Động, hồ sơ vụ án cho thấy, ngày 11/6/1994, Đinh Xuân Thúy đã lợi dụng sơ hở, lẻn vào nhà rồi thực hiện hành vi hiếp dâm người phụ nữ cùng xóm tại xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình . Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, Thúy rời khởi hiện trường. Dù thời đểm đó, nạn nhân và gia đình đã sớm trình báo vụ việc nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 1/10 cùng năm đó, Công an huyện Minh Hóa ra quyết định truy nã và xác lập chuyên án "1219H" để truy bắt Đinh Xuân Thúy.

Sau nhiều năm lẫn trốn, gần đây Công an huyện Minh Hóa nhận được tin báo Thúy đang đang ngụ tại thôn Lạc Chính, xã Vũ Chính, TP Thái Bình, Thái Bình nên tiến hành xác minh. Sau khi xác minh đúng là đối tượng truy nã 25 năm, cơ quan chức năng lập tực tiến hành truy bắt thành công đối tượng và áp giải về địa phương, theo Kiến Thức.

Hiện vụ án đang tiếp tục được xử lý theo quy định của Pháp luật

Your browser does not support HTML5 video.

2 nam thanh niên hiếp dâm cụ bà 64 tuổi

Kiều Đỗ (t/h)