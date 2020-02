Hiệp hội Dinh dưỡng Trung Quốc: 10 lời khuyên ăn uống phòng ngừa, điều trị virus corona mới

Hiện nay, dịch bệnh viêm phổi do virus corona mới (nCoV) có nguồn gốc từ Vũ Hán (Trung Quốc) đang diễn biến rất phức tạp. Thực tế, một số chủng virus corona chỉ gây triệu chứng cảm lạnh thông thường; trong khi đó, một số chủng nguy hiểm từng gây ra hội chứng suy hô hấp cấp SARS và Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS).

Về chủng virus corona mới (nCoV), các chuyên gia khuyến cáo các triệu chứng của bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus này gây ra gồm: sốt cao, hắt hơi, chảy nước mũi, ho, đau nhức cơ, tức ngực, khó thở... Một số trường hợp có thể đi kèm tiêu chảy.

Virus corona (nCoV) chủng mới khá nguy hiểm nhưng lại chưa có thuốc đặc trị cùng vắc xin phòng ngừa. Bởi vậy, việc ăn uống để tăng cường sức đề kháng trong thời điểm này vô cùng quan trọng. Liên quan đến vấn đề này, trang Thời báo Sức khỏe Trung Quốc (JKSB) đã dẫn lại 10 lời khuyên từ Hiệp hội Dinh dưỡng và Đường ruột Trung Quốc (CSPEN) về chế độ ăn uống giúp phòng ngừa và điều trị bệnh viêm phổi do virus corona mới (nCoV).

Tiêu thụ các loại thực phẩm giàu protein để nâng cao hệ miễn dịch.

1. Tiêu thụ các loại thực phẩm giàu protein như cá, thịt, trứng, sữa, đậu nành và các loại hạt mỗi ngày, tuyệt đối không ăn các món từ động vật hoang dã.

2. Ăn rau xanh và hoa quả tươi nhiều hơn mỗi ngày.

4. Ăn đa dạng các loại thực phẩm với màu sắc và dinh dưỡng đa dạng. Mỗi ngày cố gắng tiêu thụ không dưới 20 loại thực phẩm bao gồm cả gia vị (gừng, nghệ, tỏi rất có lợi). Không kén ăn, không ăn chay.

5. Tăng lượng tiêu thụ thực phẩm so với mức bình thường để đảm bảo dinh dưỡng.

Ăn rau xanh và hoa quả tươi nhiều hơn mỗi ngày.

6. Người cao tuổi và những bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính cần ăn thêm các loại thực phẩm y tế đặc biệt (ví dụ như các loại sữa bột) để bổ sung dinh dưỡng cho đường ruột, tăng cường hệ tiêu hóa. Mỗi ngày, những người này nên bổ sung không quá 500 calo. Mọi người, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em nên hạn chế tiêu thụ thực phẩm nhiều dầu mỡ, khó tiêu hóa.

7. Không nên ăn kiêng hay cố gắng giảm cân trong thời điểm diễn ra dịch bệnh.

8. Hạn chế tụ tập đám đông, đặc biệt nơi có nhiều người lạ. Không nên hẹn hò bạn bè, ăn uống hay vui chơi trong thời điểm này.

9. Làm việc và nghỉ ngơi khoa học, ngủ đủ giấc (ít nhất 7 tiếng/ngày), hạn chế thức khuya, hút thuốc và uống rượu. Thường xuyên tập thể dục khoảng 1 tiếng/ngày, không tham gia các nhóm hoạt động thể thao đông người để tránh lây nhiễm chéo.

10. Trong thời điểm dịch bệnh viêm phổi do virus corona mới, nên bổ sung các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe như vitamin tổng hợp, khoáng chất và dầu cá.

Your browser does not support HTML5 video.

Test nhanh các loại khẩu trang phổ biến hiện nay trước dịch viêm phổi cấp nCoV