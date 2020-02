Hiệp sĩ John Tenniel là ai và sự nghiệp họa sĩ kỳ lạ của John Tenniel

Hiệp sĩ John Tenniel (Sir John Tenniel), sinh ngày 28 tháng 2 năm 1820, tại Luân Đôn, Anh . Ông mất ngày 25 tháng 2 năm 1914 tại Luân Đôn. Ông là họa sĩ minh họa và nghệ sĩ châm biếm người Anh, đặc biệt được biết đến với tác phẩm trong Punch và minh họa cho Alice's Adventures in Wonderland (1865) - Cuộc phiêu lưu của Alice ở xứ xở thần tiên và Through the Looking-Glass – Xứ xở trong gương (1872).

Ông là con trai của John Baptist Tenniel, bậc thầy đấu kiếm và nhảy múa, thuộc dòng dõi Huguenotvà Eliza Maria Tenniel. John Tennie có tất cả 5 anh chị em. So với các anh chị, ông là người trầm tính, có lối sống nội tâm, kể cả khi còn là cậu bé cho tới khi trưởng thành.

Chân dung Hiệp sĩ John Tenniel

Thuở thiếu thời, ông Tenniel theo học tại các trường Học viện Hoàng gia. Từ năm 1836 ông lần đầu tiên gửi bức họa của mình đến triển lãm của Hội Nghệ sĩ Anh.

Vào năm 1845, John Tenniel đóng góp bức hoạt hình 12m cho cuộc thi thiết kế trang trí tranh tường của Cung điện Westminster mới, sau đó nhận được 100 bảng cho một bức bích họa ở Phòng Khánh tiết (hay Hội trường Nhà thơ) trong Quốc hội Anh.





Cho đến năm 1850, John Tenniel được mời kế nhiệm Richard Doyle, với tư cách là họa sĩ truyện tranh chung với John Leech cho Punch, một tạp chí hoạt họa định kỳ mà Tenniel làm việc trong phần lớn cuộc đời ông. Về sau, ông tiếp quản hoàn toàn các bản vẽ hàng tuần về chính trị

Google Doole kỉ niệm 200 năm ngày sinh của Hiệp sĩ John Tenniel

Gần như cả cuộc đời mình, hiệp sĩ John Tenniel đã minh họa nhiều cuốn sách. Những bức vẽ của ông cho Alice's Adventures in Wonderland và Through the looking-Glass rất tinh tế, thông minh và cực kỳ phù hợp với văn phong của Lewis Carroll. Nhờ những tác phẩm minh họa của mình, ông tên tuổi ông vang xa mang tầm quốc tế.

Gắn bó với nghệ thuật và nôi tiếng nhưng cuộc sống đời thường của ông lại khá cô độc. Sau lhi vợ ông qua đời khi hôn nhân của họ mới chỉ được 2 năm. John Tenniell được phong tước hiệp sĩ năm 1893 và nghỉ hưu năm 1901. 25/2/1914 ông trút hơi thở cuối cùng tại London.

Hôm nay, ngày 28/2, nhân kỉ niệm 200 năm ngày sinh của Hiệp sĩ John Tenniel, Google Doole đã thay đổi giao diện để tưởng nhớ tới nhân vật tài hoa này.

