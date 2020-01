Hiệp sĩ “Minh cô đơn” bị truy sát, đốt xe, đốt chòi giữa đêm khuya

Lợi dụng lòng tốt của hiệp sĩ “Minh cô đơn”, một nhóm người lạ mặt đã dụ ông đến chỗ vắng vẻ đuổi chém. Ông may mắn chạy thoát nhưng xe máy và chòi của ông đã bị đốt thành tro.

Theo tin từ Công an TP Hồ Chí Minh, ngày 9/1, Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương ) đã vào cuộc điều tra vụ truy sát hủy hoại tài sản trong khu đô thị Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh (thuộc phường Đông Hòa). Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Minh (56 tuổi, hay gọi là Minh “cô đơn”).

Theo điều tra, khoảng 23h ngày 8/1, hiệp sĩ Minh “cô đơn” nhận được cuộc gọi từ một cô gái nói rằng cần hỗ trợ sửa xe trên đường Hải Thượng Lãn Ông thuộc Làng đại học Thủ Đức – nơi giáp danh giữ Bình Dương và TP Hồ Chí Minh.

Chiếc xe máy của ông Minh bị đốt cháy đen

Khi đi đến điểm khách hạn, ông Minh thấy một đôi nam nữ đang đứng. Ông vừa dừng xe lại thì bị một nhóm thanh niên khoảng 10 đối tượng từ trong bụi cây lao ra, tay cầm hung khí đuổi chém ông Minh.

Với kinh nghiệm của mình, ông Minh “cô đơn” biết đang bị nhóm dàn cảnh để tấn công nên ông dùng hết sức bình sinh chạy vào rừng thoát thân, bỏ lại chiếc xe máy. Khoảng 20 phút sau không thấy nhóm này đuổi theo nữa thì ông Minh mới dám quay lại để tìm xe máy.

Căn chòi của ông cũng bị đốt cháy hết

Đúng lúc này, ông thấy xe máy của mình đang bốc cháy nghi ngút. Nghi ở ở khu vực mình sống có điềm chẳng lành nên ông Minh chạy bộ về. Đến nơi, ông phát hiện chòi của mình cũng đang bị cháy.

Nói về sự việc đêm qua, ông Minh cho biết: “Tôi thấy nó con gái, mà đêm khuya nên tôi ra giúp nó, ai ngờ…”.



Ông Minh thu dọn "tàn tích" sau vụ cháy Ông Minh thu dọn "tàn tích" sau vụ cháy

Sự việc sau đó được người dân xung quanh phát hiện, họ đưa ông lên Công an phường Đông Hòa trình báo sự việc. Hiện Công an đã vào cuộc điều tra, truy tìm các đối tượng gây ra vụ việc trên.

Được biết, ông Minh “cô đơn” nổi tiếng là “khắc tinh” của các nhóm cướp giật trong Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh. Khoảng 2 năm trở lại đây ông còn làm thêm nghề vá xe miễn phí. Ông Minh được người dân, sinh viên trong khu vực rất quý mến.

Ông Minh là người mà cả làng đại học đều quý mến

Nga Đỗ (t/h)