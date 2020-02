Your browser does not support HTML5 video.

Hiệp sĩ Minh cô đơn dùng số tiền 100 triệu mạnh thường quân hỗ trợ làm gì? 13:56 22/02/2020 Mới đây, ông Nguyễn Văn Minh sống trong làng Đại học Quốc Gia TP.HCM, được nhiều người gọi với cái tên thân thương là Hiệp sĩ Minh cô đơn đã dùng toàn bộ số tiền 100 triệu đồng của mình để làm từ thiện.