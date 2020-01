Sốc với cảnh cháy rừng ở Úc: Nửa tỉ động vật gặp nạn, 23 người thiệt mạng

Thảm họa cháy rừng Úc bắt đầu diễn ra từ tháng 9/2019 và liên tục kéo dài tới thời điểm này. Tình trạng này vẫn chưa thể kiểm soát khi nhiệt độ tại Úc đang tiếp tục phá vỡ các kỷ lục và chỉ mới có dấu hiệu giảm nhẹ. Các đám cháy đã thiêu rụi khoảng 56.000 km2 đất, khiến hàng nghìn người phát sơ tán khỏi nơi cư trú, hơn 480 triệu động vật bị thiêu rụi, 1/3 số lượng gấu koala tại Úc chịu cảnh chết cháy.

Lính cứu hỏa tìm cách dập lửa. Ảnh: New York Times

Cháy rừng ở Úc đang tạo ra một cơn khủng hoảng toàn diện, các đám cháy đã hoành hành suốt 2 tháng. Nhiều thị trấn bị thiêu rụi, lửa ngùn ngụt vươn lên cả các đỉnh núi cao. Bang New South Wales, một trong những bang đông dân nhất nước Úc đang chìm trong hoảng loạn khi ít nhất 1500 căn nhà đã bị thiêu rụi, người dân tìm cách tháo chạy khỏi những đám cháy dữ dội, đường phố tắc nghẽn vì xe cộ không thể di chuyển.

Kangaroo bị thiêu rụi trong đám cháy. Ảnh: James Ross/EPA

Nước Úc chìm trong biển lửa. Ảnh: New York Times

Tại những thành phố lớn như Sydney và Melbourne, khói đen mù mịt che phủ bầu trời, có những lúc tưởng chừng như không thể thấy mặt trời, chỉ số chất lượng không khí có thời điểm cao gấp 20 lần so với mức "độc hại" thông thường.

Các chuyên gia sinh thái học tại ĐH Sydney thống kê, trung bình mỗi ha đất tại Úc có khoảng 17 loài thú, 20 loài chim, 130 loài bò sát. So sánh với quy mô của vụ cháy, phải có hơn 480 triệu cá thể sinh vật đã bị hủy diệt. Nhiều trang trại chăn nuôi gia súc cũng quay cuồng trước sự ảnh hưởng của các vụ cháy, không ít người nông dân đã phải tự tay chấm dứt nỗi thống khổ của đàn gia súc bị bỏng nặng vì cháy rừng.

Một con koala bị bỏng nặng . Ảnh: News Corp Australia

Một số loại động vật như chim, rắn, koala không có khả năng chạy trốn, chỉ biết cuộn mình trên cây để chờ nguy hiểm qua đi. Các chuyên gia cho biết, dù cho có thể thoát khỏi cảnh chết cháy, những loài động vật này vẫn có thể đối mặt với nguy cơ chết đói, chết khát hoặc chết vì sốc nhiệt, hoảng loạn và mất đi môi trường sống.





Your browser does not support HTML5 video.

Koala tràn ra đường xin nước vì cháy rừng. Clip: The Sun

Hiện vẫn chưa biết khi nào thảm họa cháy rừng này mới chấm dứt. Hiện tại, nước Úc mới vừa trải qua tháng hè đầu tiên trong năm, đỉnh điểm của cơn nóng mùa hè thường rơi vào tháng 1 và tháng 2 hàng năm. Nhiều khả năng sẽ có các vụ hỏa hoạn tiếp tục xảy ra và lan rộng trong những tháng đầu năm 2020 nếu không có sự đột biến xảy ra. Tính đến ngày 5/1, có ít nhất 150 vụ cháy đã xảy ra ở bang New South Wales, trong đó có 7 vụ ở cấp độ khẩn cấp.

Trước vụ thảm họa cháy rừng này, chính phủ và chính quyền địa phương Australia đã cố gắng khắc phục và giải quyết hậu quả. Nhiều tiểu bang đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp, sơ tán cư dân khỏi nơi cư trú. Đặc biệt, ở bang New South Wales, hiện có ít nhất 2000 lính cứu hỏa túc trực chuẩn bị, cùng với sự giúp đỡ của các quốc gia khác như Mỹ, Canada và New Zealand.

Chi Nguyễn (t/h)