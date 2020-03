Hình ảnh đầu tiên của 3 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng được xuất viện

Sau 3 tuần điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, ba bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 22, 23 và 35 đã đủ điều kiện xuất viện vào sáng 27/3.

Chia sẻ về quá trình điều trị cho ba bệnh nhân, bác sỹ Phạm Ngọc Hàm, Trưởng Khoa Y học nhiệt đới (Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết, bệnh viện luôn bám sát phác đồ điều trị của Bộ Y tế, ngay từ phác đồ 125 ngày 16/1, sau đó là phác đồ 322 ngày 6/2 và nay là phác đồ 1344.



Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đánh giá cao và cảm ơn sự đóng góp của các y, bác sỹ và đặc biệt là các cán bộ, nhân viên Khoa Y học nhiệt đới (Bệnh viện Đà Nẵng) đã nỗ lực cứu chữa cho các bệnh nhân mắc COVID-19.

Bệnh nhân số 35 cùng hai bệnh nhân số 22 và 23 xuất viện sáng 27/3



"Mặc dù công tác chữa trị với các bệnh nhân mắc COVID-19 là rất nguy hiểm, nhưng các y, bác sĩ vẫn luôn thể hiện tinh thần nhiệt huyết, hy sinh lợi ích bản thân, dũng cảm đương đầu chống lại dịch bệnh,” người đứng đầu ngành y tế thành phố chia sẻ.



Trước đó vào ngày 2/3, hai du khách người Anh đáp chuyến bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng và tới ngày 8/3 được xác định nhiễm virus SARS-CoV-2. Cả hai được xác định là ca bệnh thứ 22 và 23 tại Việt Nam.

Một trong hai bệnh nhân người nước ngoài xuất viện sáng 27/3. Ảnh: Báo Đà Nẵng



Trong quá trình điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng xác định 2 du khách này từng ghé qua một cửa hàng của siêu thị Điện máy xanh có tiếp xúc gần với một nữ nhân viên tại đây. Đến ngày 9/3, chị N.T.T.N (29 tuổi, trú tại quận Hải Châu là nhân viên nói trên) được khẳng định trở thành bệnh nhân số 35 mắc COVID-19 tại Việt Nam.



Bệnh nhân thứ 35 sau khi nhập viện thì sức khỏe dần ổn định. Kết quả xét nghiệm trong các ngày 20, 23, 25/3 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng lấy mẫu đều cho kết quả âm tính. Hiện tại bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở, các dấu hiệu sinh tồn ổn định.



Theo quy định của Bộ Y tế, 2 bệnh nhân người Anh tiếp tục được cách ly theo dõi 14 ngày tại một khách sạn tại quận Sơn Trà; bệnh nhân số 35 tiếp tục được cách ly và theo dõi 14 ngày tại nhà.

Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19