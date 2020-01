Hình ảnh đầu tiên nhìn thấy sẽ tiết lộ nỗi sợ hãi tiềm ẩn trong con người bạn

Để đánh giá tính cách, các nhà tâm lý học thường sử dụng các bài kiểm tra nhanh gọn, đơn giản từ những hình ảnh mơ hồ hay các vết mực để gợi lên những đáp án có thể tiết lộ nhiều khía cạnh của chủ thể.

Tiềm thức tiết lộ nhiều điều thú vị về tính cách bản thân hơn chúng ta nghĩ. Các chuyên gia khẳng định, tiềm thức giống như một đơn vị lưu trữ, chứa tất cả những điều bạn thích và không thích, niềm tin và nỗi sợ hãi, ký ức và kỹ năng, tất cả những điều được xây dựng từ mọi thứ bạn đã thấy và trải nghiệm ngay cả khi bạn không còn nhớ.

Do đó, chỉ từ những điều tưởng chừng đơn giản cũng khiến bạn bộc lộ nhiều điều đặc biệt về bản thân. Trong đó, thứ khiến nhiều người lưu tâm nhất chính là nỗi sợ hãi.

Nỗi sợ hãi, bất an luôn là điều khiến chúng ta cảm thấy khó chịu và chán ghét nhất. Để vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, thứ bạn cần không chỉ là sự quyết tâm, mạnh mẽ; bạn cần phải hiểu hơn về nó cũng như xem xét nó bắt nguồn từ đâu.

Bạn nhìn thấy thứ gì đầu tiên?

Bây giờ, hãy kéo xuống dưới để xem đáp án

Con sâu: Nếu con sâu là thứ đầu tiên bạn chú ý đến, chứng tỏ nỗi sợ hãi lớn nhất trong thâm tâm bạn chính là ma quỷ. Nỏi thẳng ra, bạn là người yếu bóng vía, bạn lo sợ ma quỷ và những thế lực xấu nhất sẽ bất ngờ xuất hiện, dọa nạt và khiến bạn ám ảnh khi bản thân đang trong tình trạng yếu ớt nhất, như lúc đang buồn, đang lo âu hay đang ngủ chẳng hạn.

Con bướm: Bạn sợ sự phản bội. Có thể trong quá khứ bạn đã bị ai đó làm tổn thương hoặc lừa dối quá nhiều lần. Hoặc là, bạn không ít lần đã bị từ chối, từ tình cảm đến công việc. Chính vì lý do này, bạn luôn che giấu điểm yếu của mình, cố tỏ ra mình mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi đối mặt với tình huống tương tự, nỗi sợ hãi của bạn lại hiện hữu.

Quả táo: Sâu tiềm thức, nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn chính là cái chết. Không chỉ lo sợ cho bản thân, bạn còn lo cho những người thân yêu của mình. Đối với bạn, ai đó quan trọng bất ngờ ra đi chính là sự giày vò, đau đớn khiến bạn khó chấp nhận và không thể chịu nổi.

Your browser does not support HTML5 video.

Cách cầm điện thoại sẽ nói lên tính cách của bạn. Nguồn: Mobile City.