Hình ảnh đầu tiên nhìn thấy sẽ tiết lộ tâm trạng của bạn ngay lúc này

Do đó, dựa vào tiềm thức và tâm trạng, thứ bạn trông thấy cũng như ấn tượng đầu tiên cũng theo đó mà thay đổi. Lợi dụng hiệu ứng này, các nhà tâm lý học đã tạo ra những bài test tính cách , tâm lý con người thông qua hình ảnh đầu tiên nhìn thấy.

Bạn thấy hình ảnh gì đầu tiên?



Con cá: Bạn là người thích đi theo dòng chảy chung, dễ dàng tìm ra giải pháp trong mọi tình huống. Bạn rất khôn ngoan, biết rút ra bài học từ những sai lầm của chính mình. Tuy nhiên, nhiều khi bạn phải năng động hơn để đạt được ước mơ cũng như mục tiêu của bản thân.



Một cô gái: Bạn là người lãng mạn, thích được bao quanh bởi bạn bè và người thân. Tuy nhiên, bạn đôi khi khá ngây thơ, đây chính là lý do tại sao bạn nên đong đếm mọi thứ nhiều lần trước khi đưa ra quyết định.



Một bầu trời đầy sao: Bạn là một triết gia và là một người mơ mộng. Những người như bạn có thể bắt đầu một cuộc cách mạng, dù nhiều người cho rằng ý tưởng của bạn thật điên rồ. Bạn không nên ngừng ước mơ nhưng phải thực tế một chút.



Bạn thấy thứ gì đầu tiên?



Lỗ khóa: Bạn đang khá băn khoăn về cuộc sống hiện tại. Dù cho rằng có thể bản thân sẽ phải đối mặt với một chông gai đầy khó khăn nhưng bạn lại thích và muốn thử thách chính mình.



Người đang khóc: Đến cả tâm trạng của mình bạn cũng không nhận thức rõ được. Có thể, bạn đang khá buồn bã, một chút cô đơn xen lẫn cảm giác thất vọng.



Bạn thấy thứ gì đầu tiên?



Cánh cửa: Nếu đây là hình ảnh đầu tiên nhìn thấy chứng tỏ bạn đã sẵn sàng thay đổi bản thân, đi theo hướng mà bạn cảm thấy là đúng đắn. Bạn có thể đoán được phần nào thứ đang chờ đợi mình phía trước.



Nốt nhạc: Đã đến thời điểm bạn nên thể hiện khả năng sáng tạo của mình. Dường như bạn đang có điều gì đó muốn chia sẻ cho cả thế giới cùng biết. Bạn có thể tận dụng hết khả năng sáng tạo của mình nếu chăm chỉ hơn một chút.



Bạn thấy thứ gì đầu tiên?



Những cây cột: Bạn là người khá lãng mạn và mơ mộng. Với bạn, rất khó để có thể ra khỏi vùng an toàn và làm những điều mình muốn. Do đó, bạn nên nhìn nhận bản thân cũng như sự việc ở một góc độ khác để có câu trả lời đúng đắn nhất cho mình.



Những hình người: Bạn tốt bụng, nhạy cảm và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Bạn dễ dàng có được những điều mình muốn nên không có ranh giới rõ ràng với những vấn đề trong cuộc sống.



Bạn thấy thứ gì đầu tiên?



Người đàn ông: Nếu là nữ chứng tỏ bạn đang muốn có một mối quen hệ lãng mạn với ai đó. Nếu có người yêu, chứng tỏ bạn đang trong giai đoạn nồng nhiệt và vô cùng thích nửa kia của mình. Còn nếu là nam, có thể bạn đang gặp rắc rối liên quan đến một người đồng giới.

Người phụ nữ: Nếu là nữ, bạn đang rất hưởng thụ cuộc sống của mình. Còn nếu là nam, bạn là người yêu thích cái đẹp, dễ đồng cảm và hòa hợp với người khác giới.

Cách cầm điện thoại sẽ nói lên tính cách của bạn. Nguồn: Mobile City.