Hình ảnh đẹp đầu năm 2020: Dân gọi nhau giúp gom 500 thùng bia đổ trên đường, tài xế bật khóc

Theo nguồn tin từ báo Infonet, rạng sáng nay 1/1/2020, chiếc xe container BKS 60C-416.57 đang di chuyển trên đường thì bất ngờ gặp sự cố. Tuy nhiên, nhờ sự chung tay giúp đỡ của người dân địa phương, tài xế đã không phải chịu thiệt hại quá nặng nề.

Cụ thể, thời điểm 4h30 phút, tài xế Mai Ngọc Cường (30 tuổi) điều kiển chiếc xe container chở bia từ nhà máy bia Heniken di chuyển trên đường Tỉnh 769 theo hướng từ Long Thành ra QL 1A. Đến Km 7 thuộc địa phận xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai , xe container bất ngờ bị bung thùng xe, hậu quả là hơn 500 thùng bia bị đổ xuống đường.

Xe container bung thùng xe làm đổ khoảng 500 thùng bia xuống đường

Phát hiện sự việc, một số người dân trong khu vực đã xúm lại và kêu gọi nhau hỗ trợ tài xế gặp nạn. Từ các thành viên đội SOS Taxi Dầu Giây, nhóm đạp xe thể dục buổi sáng đến các hộ dân xung quanh đều chung tay phụ giúp tài xế gom số bia đổ trên đường nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Không những vậy, mọi người còn phân luồng giao thông và chỉ dẫn cho những phương tiện khác lưu thông qua khu vực này an toàn.

Hiện trường sự việc. Ảnh: Infonet

Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, chỉ trong thời gian ngắn hiện trường sự cố đã được khắc phục gọn gàng. Toàn bộ 500 thùng bia bị đổ xuống đường đã được người dân xếp ngay ngắn vào lề để chờ Công Ty Bia đến thu gom xử lý.

Chứng kiến hành động đẹp của người dân huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, tài xế Cường đã bật khóc ngay tại hiện trường và gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người.

Kiều Đỗ (t/h)