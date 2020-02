Hình ảnh mới nhất của Jack sau drama với bạn thân và công ty quản lý, sắp trở lại với ca khúc mới?

Sau drama giữa bạn thân và công ty quản lý ICM, nhiều nguồn tin cho biết Jack đã có công ty mới và đang chuẩn bị trở lại đường đua âm nhạc. Đặc biệt, hình ảnh mới nhất của Jack trên trang Facebook cá nhân đã khiến người hâm mộ hết sức chú ý. Giọng ca bản hit "Sóng gió" đã bất ngờ thay ảnh đại diện, khoe diện mạo điển trai ngời ngời, thần sắc đã tươi tắn hơn trước.

Jack còn ngọt ngào nhắn nhủ tới những người hâm mộ rằng "Tôi nhớ các bạn" khiến không ít người nóng ruột. Ngay dưới phần bình luận, nam ca sĩ còn chia sẻ thêm rằng:"Dù thế nào, các bạn phải là người an toàn trước... Hãy đến tôi nhé". Quả thật không thể phủ nhận sức nóng tuyệt vời của giọng ca "Sóng gió" khi chỉ sau vài phút đăng tải, bức ảnh đại diện mới của anh đã thu về gần 100k like, hơn 50k bình luận và hàng ngàn lượt share như vũ bão. Với động thái bất ngờ này, nhiều khả năng Jack đã bình tâm và sắp trở lại với showbiz Việt rồi!

Đoạn tin nhắn đầy ẩn ý của nam ca sĩ

Cách đây vài ngày, nam ca sĩ còn chia sẻ một đoạn clip ẩn ý chuyện comeback khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Theo đó, anh chàng gửi tin nhắn tới cộng đồng fan gọi là Đom Đóm, được anh chàng hài hước lưu tên là "Ngôi nhà rần rần không có ai dễ thương bằng tui". Đáng chú ý, ngay dòng tin nhắn đầu tiên, Jack đã ghi lớn dòng chữ "COMEBACK". Trước đó, nam ca sĩ cũng đã hé lộ đoạn clip 15s ghi lại bản demo mới, nhiều khả năng là một bản hit nữa sắp được ra mắt.

Những pha "nhá hàng" của nam ca sĩ luôn khiến người hâm mộ sốt sắng, hồi hộp. Không rõ khi nào Jack chính thức trở lại hoạt động âm nhạc, nhưng với dòng chữ "COMEBACK" mạnh mẽ như trên thì chắc hẳn các fan của anh hoàn toàn có thể hi vọng thần tượng của mình sẽ sớm trở lại hoành tráng!

Bản hit "Sóng gió" đình đám một thời của Jack và K-ICM

Chi Nguyễn (t/h)