Hình ảnh rạng ngời của “công chúa béo” Quỳnh Anh khi được Duy Mạnh đón về dinh

Theo đúng lịch trình, đám cưới Duy Mạnh – Quỳnh Anh sẽ diễn ra từ 9h00 đến 22h ngày 9/2/2020. Đúng 8h05, Duy Mạnh và gia đình nhà trai đã xuất phát sang nhà gái đón dâu. Đến 9h có mặt tại nhà gái. Khi vừa đến nơi, Duy Mạnh tỏ ra khá hồi hộp chờ được đưa cô dâu từ trên phòng xuống nhà làm lễ xin dâu.

Cũng giống như bao cô dâu khác, sáng nay, Quỳnh Anh dạy từ rất sớm để sửa soạn, trang điểm đợi chú rể Duy Mạnh đến “đón về dinh”. Lần này, Quỳnh Anh chọn nhà trang điểm kỹ lưỡng hơn để giúp mình có diện mạo xuất sắc nhất.

Quỳnh Anh rạng rỡ chờ Duy Mạnh đến đón

Sang nay, Quỳnh Anh diện chiếc váy cưới nhẹ nhàng với tay von dài trông rất sang trọng, nhẹ nhàng giống như một nàng công chúa thực thụ. Quỳnh Anh hôm nay chọn tone trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên được khí chất rạng ngời.

Về phần Duy Mạnh, anh cũng rất chỉn chu trong việc ăn mặc, đầu tóc để có diện mạo đẹp nhất trước khi đến đón Quỳnh Anh. Ngoài bộ vest đen sang trọng, Duy Mạnh còn “book” cả tay kéo nổi tiếng từ Đà Nẵng ra Hà Nội để tạo kiểu tóc cho mình.

Mẹ Duy Mạnh vào xin dâu

Khoảng 9h, nhà Duy Mạnh có mặt tại nhà cô dâu. Mẹ Duy Mạnh vào nhà trước làm lễ xin dâu. Thủ tục xin dâu diễn ra nhanh gọn chỉ trong khoảng 30 phút. Sau đó nhà Duy Mạnh cùng Quỳnh Anh di chuyển ra về nhà trai. Duy Mạnh thể hiện sự ân cần khi giúp cô dâu nâng váy.

Duy Mạnh đón "công chúa béo" về dinh



Sau khi đón được cô dâu, Duy Mạnh đã chia sẻ lên trang facebook cá nhân hình ảnh cặp đôi đang trên xe về nhà trai với dòng trạng thái: “Vợ béo ơi, về chung nhà với anh em nhé”. “Vợ béo” là biệt danh đáng yêu mà Duy Mạnh đặt cho Quỳnh Anh. Vừa đăng tải thông tin trên lên mạng xã hội , Duy Mạnh đã nhận được hàng nghìn lời chúc phúc từ bạn bè, người hâm mộ.

Dòng trạng thái ngọt ngào của Duy Mạnh khi đón được "vợ béo"

Sau khi đón dâu, một bữa cỗ với quy mô 130 mâm (khoảng 1.300 khách)_sẽ được Duy Mạnh tổ chức tại Đông Anh. Sau đó, vào lúc 15h cùng ngày, đôi vợ chồng trẻ sẽ cùng gia đình di chuyển đến khách sạn JM Marriot để tham dự buổi tiệc chiều cùng 450 vị khách khác.

Được biết, khách sạn JM Marriot chính là nơi đầu tiên mà Duy Mạnh và Quỳnh Anh gặp nhau. Đây không chỉ là nơi se duyên cho đôi trẻ mà còn là nơi mọi người chứng kiến quả ngọt của tình yêu kéo dài gần 4 năm.

Xuân Trường gửi lời chúc phúc từ xa đến Duy Mạnh - Quỳnh Anh

Nga Đỗ (t/h)