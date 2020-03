Hình ảnh siêu trăng ở Việt Nam và thế giới

Theo giới thiên văn học, tại thủ đô Hà Nội là một trong những khu vực ngắm được siêu trăng lớn nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây. Được biết, siêu trăng đêm qua có kích thước hơn 14% và tỏa sáng hơn 30% so với thông thường. Được biết, siêu trăng lần này đạt kích thước lớn nhất vào lúc 0h47 ngày 10/3 ở bầu trời phía Tây.

Siêu trăng xuất hiện lớn và sáng nhất vào 0h47 ngày 10/3

Đây là lần thứ 2 trong năm 2020 hiện tượng siêu trăng xuất hiện. Các nhà khoa học cho biết, năm nay sẽ có 4 lần siêu trăng. Tuy nhiên, đây không phải là lần siêu trăng lớn nhất trong năm.Theo dự báo, lần siêu trăng tiếp theo sẽ vào đêm ngày 7 rạng sáng ngày 8/4. Đó sẽ là lần siêu trăng lớn nhất, sáng nhất.

Siêu trăng chụp từ cột cờ Hà Nội lên

Theo giới nghiên cứu, siêu trăng xảy ra khi mặt trăng nằm trong phạm vi 90% của điểm gần trái đất trên quỹ đạo mặt trăng. Vào thời điểm này, trăng trở nên sáng hơn và lớn hơn trên bầu trời. Hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này có thể nhìn thấy rõ khi trời quang, không bị che khuất tầm nhìn. Tuy đêm qua trờ Hà Nội có sương mờ nhưng người yêu thiên văn học vẫn nhìn rất rõ siêu trăng.

Những người yêu thiên văn thế giới đêm qua cũng được mãn nhãn khi chứng kiến siêu trăng. Tờ The Sun đã đưa hình ảnh siêu trăng xuất hiện tại Brazil và New York. Mặt trăng tại những nơi này to hơn, sáng hơn khi nhìn bằng mắt thường.