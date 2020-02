Công an đưa thêm 3 hình ảnh của Tuấn “khỉ” cho báo chí đăng tải, hỗ trợ trong quá trình truy nã 

3 bức ảnh cơ quan điều tra cung cấp là hình ảnh Tuấn đã chụp trước khi gây án. Trong đó có 2 hình ảnh chụp nửa thân trên và một hình ảnh chụp cận mặt đối tượng này.

3 hình ảnh mới của Tuấn "khỉ" được Công an cung cấp

Trong quá trình truy bắt và điều tra vụ án của Tuấn “khỉ”, tối ngày 30/1, Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với Lê Quốc Tuấn về các tội Giết người, Cướp tài sản, Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đối tượng Lê Quốc Tuấn bị truy nã với các đặc điểm nhận dạng như sau: cao 1,66m, nặng khoảng 69kg, da ngăm đen, tóc đen hớt cao, sẹo chấm cách 02cm trên trước đầu mày trái, sống mũi cao, nói giọng miền Nam. Vũ khí đối tượng sử dụng gây án là súng AK dạng báng xếp.

Công an TP Hồ Chí Minh còn đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa và tố giác tội phạm. Nếu phát hiện được thông tin về đối tượng có nhận dạng tương tự các đặc điểm trên thì trình báo ngay đến Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh theo địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, Quận 1 (đồng chí Nguyễn Đăng Nam – Trưởng phòng PC02, số điện thoại 0909.262.363) và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (đồng chí Lê Ngọc Phương – Phó Cục trưởng C02, số điện thoại 0903.005.261) để phối hợp.

Sau gần 1 tuần truy bắt vẫn chưa có tung tích gì của Tuấn "khỉ"

Ở một diễn biến khác của vụ án, em họ đối tượng Lê Quốc Tuấn đã ra đầu thú và khai báo nhiều tình tiết quan trọng. Từ những chứng cứ thu thập được, Công an ra lệnh truy nã đối tượng Phạm Thanh Tâm (SN 1987, quê tỉnh Tây Ninh, ngụ tại huyện Củ Chi). Tâm được xác định là đối tượng giữ khoảng 1 tỷ đồng Tuấn “khỉ” cướp được từ sòng bạc trong vườn nhãn ở huyện Củ Chi.

Sau vài ngày ẩn náu, đối tượng Tâm đã ra đầu thú. Như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đưa tin, Tâm trốn xuống Bến Tre thuê một phòng ở khách sạn để ẩn náu. Sau vài ngày trốn tránh thấy không thể thoát tội nên sáng 3/2 đã nhờ người liên hệ với Công an TP Hồ Chí Minh ngỏ ý muốn đầu thú.

Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an tỉnh Bến Tre bắt giữ đối tượng Tâm. Sau đó Công an TP Hồ Chí Minh di lý đối tượng này về để phục vụ điều tra. Tại trụ sở Công an TP Hồ Chí Minh, Tâm tỏ ra vô cùng mệt mỏi, phờ phạc nhưng rất hợp tác điều tra. Tâm khai, có quen biết và chơi với Tuấn “khỉ” một thời gian khá dài.

Chiều ngày 29/1 (tức mùng 5 Tết), Tuấn cùng em họ là Lê Quốc Minh đến sới bạc ở vườn nhãn thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh chơi tài xỉu. sau khi thua bạc, Tuấn rời đi và quay trở lại với một khẩu AK. Hắn nổ súng khiến nhiều người trong sới bạc gục tại chỗ. Gây án xong, Tuấn cướp khoảng 1 tỷ đồng rồi lên xe máy SH rời khỏi hiện trường. Vụ việc khiến 4 người tử vong tại chỗ còn một người bị thương sau đó được nhân dân đưa đi cấp cứu. Tuấn đưa số tiền cướp được cho Phạm Thanh Tâm (Tý bà Dòm) cất giữ. Sau khi cầm tiền, Tý bà Dòm cũng bỏ trốn khỏi địa phương. Trong quá trình trốn chạy, Tuấn tiếp tục bắn chết 1 nạn nhân trên đường tẩu thoát rạng sáng ngày 30/1. Sau gần một tuần tung quân bố ráp tại xã Trung An, huyện Củ Chi để vây bắt Lê Quốc Tuấn (Tuấn "khỉ") nhưng đến nay lực lượng chức năng vẫn chưa bắt được đối tượng.



Your browser does not support HTML5 video.

Vụ Tuấn Khỉ truy nã đồng phạm "Tý bà Dòm" giữ 1 tỷ đồng Cập nhật tin nổ súng ở Củ Chi

Thu Nga (t/h)

Theo tin từ VOV, chiều ngày 5/2, Công an TP Hồ Chí Minh đã cung cấp thêm 3 hình ảnh về đối tượng Lê Quốc Tuấn 33 tuổi, ngụ tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) – nghi phạm nổ súng bắn chết 5 người ở Củ Chi trong ngày 29/1 và 30/1. Công an cung cấp những hình ảnh này đến cơ quan báo chí đăng tải, hỗ trợ cơ quan điều tra trong quá trình truy nã đối tượng nguy hiểm này.