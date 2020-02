Hình ảnh Tuấn “khỉ” sau khi bị tiêu diệt trong căn nhà ở Hóc Môn

Khi xác định được vị trí chính xác của Tuấn “khỉ”, Công an họp bàn, tổ chức bí mật di tản người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Trong khi làm nhiệm vụ, Công an quyết định tiêu diệt vì Tuấn “khỉ” cố tình chống trả.

Sau nửa tháng ráo riết truy bắt, ngày 13/2, Công an TP Hồ Chí Minh đã xác định được vị trí chính xác đối tượng Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”, 33 tuổi, ngụ tại huyện Củ Chi) lần trốn. Theo điều tra, Tuấn “khỉ” lấn trốn ở một căn nhà hoang thuộc khu vực giáp ranh xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn (thuộc TP Hồ Chí Minh).





Căn nhà hoang Tuấn “khỉ” lẩn trốn nằm trong khu đất rộng nhiều hecta, có nhiều người dân sinh sống. Vì thế, trước khi áp sát đối tượng, Công an tiến hành bí mật di tản người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đến tối ngày 13/2, Công an áp sát căn nhà hoang – nơi Tuấn ẩn náu.

Hình ảnh Tuấn "khỉ" sau khi bị tiêu diệt

Đến khoảng 22h50 cùng ngày, Công an mặc áo giáp chống đạn, trang bị súng áp sát cự ly gần. Phát hiện bị bao vây, Tuấn “khỉ” không chịu đầu hàng mà ra sức chống trả. Trong đêm, tiếng súng AK vang lên từ trong căn nhà. Ngay lập tức một loạt đạn bắn trả và hạ gục mục tiêu.

Lực lượng chức năng ập vào trong căn nhà thì phát hiện Tuấn “khỉ” đã tử vong, bên cạnh là khẩu súng AK báng xếp còn nhiều đạn. Bước đầu xác đinh, Tuấn nổ súng chố trả nên lực lượng chức năng đã bắn hạ hắn từ khoảng cách 3 mét.

Đến sáng ngày 14/2, Cục Cảnh sát hình sự (CO2) Bộ Công an vẫn đang phối hợp tích cực với Công an TP Hồ Chí Minh phong tỏa hiện trường căn nhà Lê Quốc Tuấn bị tiêu diệt.

Cũng trong sáng nay, các hình ảnh Tuấn “khỉ” bị tiêu diệt đã được nhiều báo đài đăng tải. Trong đó có hình ảnh Tuấn “khỉ” tử vong bên trong căn nhà hoang – nơi hắn ẩn náu. Theo hình ảnh được công bố, Tuấn “khỉ” từ vong với vết đạn trên người, được xác định là đạn do lực lượng chức năng bắn tiêu diệt.

Người dân theo dõi truy bắt Tuấn "khỉ" cả đêm 13/2

Cách căn nhà khoảng vài trăm mét, rất nhiều người dân đã có mặt theo dõi quá trình khám nghiệm hiện trường , đưa thi thể Tuấn “khỉ” về Trung tâm pháp y TP Hồ Chí Minh làm xét nghiệm tử thi.

Một số người dân sống gần đó cho biết, khi chưa bắt được đối tượng, người dân hai huyện Hóc Môn và Củ Chi rất lo lắng. Song giờ Công an đã tiêu diệt được Tuấn “khỉ” nên cảm thấy rất an toàn, không có gì phải lo lắng nữa.

Hiện Trung tâm pháp y TP Hồ Chí Minh vẫn đang tiến hành khám nghiệm tử thi Tuấn “khỉ”. Trước đó, khi vừa hạ gục đối tượng, cán bộ pháp y đã lấy mẫu máu đi xét nghiệm.

Your browser does not support HTML5 video.

Hàng trăm người dân xem vây bắt Tuấn "khỉ"

Nga Đỗ (t/h)