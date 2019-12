Hình ảnh khác lạ của vợ chồng Bùi Văn Công tại phiên xử lưu động nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Vợ chồng Bùi Văn Công và Bùi Thị Kim Thu đã có mặt tại phiên xử lưu động của TAND tỉnh Điện Biên. So với thời điểm khi vừa bị bắt, Công và Thu béo hơn, trắng trẻo hơn.

Xét xử lưu động vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại là sự kiện thời sự được quan tâm nhất trong ngày hôm nay. Ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều người trên địa bàn TP Điện Biên Phủ và các tỉnh lân cận đến theo dõi.

Các bị cáo đã được áp giải đến tòa

Trước phiên tòa, lực lượng chức năng đã tổ chức lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn cho phiên xét xử. Gia đình nữ sinh Cao Mỹ Duyên đã có một số người có mặt tại phiên tòa. Bố nữ sinh Duyên cho biết, gia đình vẫn lăn tăn, mong HĐXX xử đúng người, đúng tội.

Ngay từ sáng sớm, lực lượng chức năng cũng áp giải 9 bị cáo từ 4 địa điểm tạm giữ đến phiên tòa xét xử lưu động. Đầu tiên là Bùi Văn Công và Bùi Thị Kim Thu. So với thời điểm khi vừa bị bắt thì vợ chồng Công Thu béo hơn, trắng hơn. Cặp vợ chồng ác độc đến phiên tòa với gương mặt khá bình thản.

Sau vợ chồng Công – Thu là các phạm nhân khác bị áp giải vào khu vực chờ xét xử là Lường Văn Hùng, Phạm Văn Dũng, Phạm Văn Nhiệm, Cầm Văn Chương, Lường Văn Lả, Phạm Văn Dũng…

Dự kiến, vụ án này sẽ được đưa ra xét xử trong vòng 3 ngày từ 26 – 28/12. Hai thẩm phán giữ vai trò điều hành phiên tòa là Phạm Văn Nam và Nguyễn Trọng Đoàn điều hành phiên xét xử, trong đó ông Nam giữ vai trò chủ toa. Sẽ có 9 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và người liên quan.

Xe cứu thương được huy động đến phiên tòa





Trong phiên xét xử, bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh Duyên) không được đưa đến tòa dự xét xử, bởi bà Hiền đang chấp hành án phạt về tội mua bán trái phép chất ma túy. Người đại diện hợp pháp của nạn nhân là ông Cao Văn Hường (bố đẻ của Duyên).

Hiện, HĐXX, các bị cáo, người liên quan, phóng viên báo đài và người tham dự phiên tòa đã ổn định chỗ ngồi. HĐXX đã bắt đầu bước vào làm việc với phần kiểm tra căn cước.



Thu Nga (t/h)