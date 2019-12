Những shot hình sexy khó cưỡng của ca sĩ Văn Mai Hương

Văn Mai Hương vào showbiz khi mới ở độ tuổi 16

Thời mới tham gia cuộc thi ca hát và bước vào thế giới showbiz, Văn Mai Hương sở hữu gương mặt và vóc dáng bụ bẫm, nước da bánh mật, phong cách thời trang không mấy ấn tượng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ luôn nỗ lực và không ngần ngại làm mới bản thân. Đến nay, sau 9 năm kể từ khi bước khỏi cuộc thi, Văn Mai Hương gần như đã "lột xác" hoàn toàn.

Không còn là một cô gái mũm mĩm, gu thời trang nhạt nhòa ngày nào, Văn Mai Hương của hiện tại có gương mặt và vóc dáng thon gọn cùng gu thời trang sexy hết nấc. Nữ ca sĩ thường xuyên xuất hiện trước mặt công chúng trong những bộ trang phục quyến rũ với các đường cắt xẻ đầy táo bạo. Không chỉ ở trên sân khấu mà trong các bức ảnh, các music video Văn Mai Hương cũng thường xuyên "khoe" thân hình gợi cảm. Có thể dễ dàng nhận thấy, nữ ca sĩ đang dần hướng bản thân về hình ảnh người phụ nữ trưỏng thành hơn.

Trên trang cá nhân, những hình ảnh sexy hết cỡ cũng thường xuyên được Văn Mai Hương đăng tải.

Khoảnh khắc Văn Mai Hương khoe vẻ quyến rũ với bikini.

Nhìn những hình ảnh hiện của Văn Mai Hương, ít ai biết rằng trước đâu cô từng bị bàn tán, thậm chí "chỉ trích" khá nhiều về gu ăn mặc. Cô từng phải phát biểu trước truyền thông "Tôi chấp nhận chuyện khen chê, nhưng hãy cho tôi biết đâu là chuẩn mực của sang và sến. Là phụ nữ thích mặc đẹp, luôn muốn mình đẹp hơn nên những lời phê bình quá nặng nề làm tôi bị tổn thương sâu sắc".

Những shot hình sexy "nghẹt thở" của Văn Mai Hương:

MV: Cầu hôn - Văn Mai Hương