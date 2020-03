HLV bóng đá Tây Ban Nha qua đời vì nhiễm COVID-19

Theo thông tin từ CLB Atletico Portada Alta, HLV Francisco Garcia của Atletico Portada Alta (Tây Ban Nha) đã qua đời do nhiễm COVID-19 . Trang chủ CLB đã đăng tin xác nhận:""Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình , bạn bè và người thân của HLV Francisco Garcia, người đã bất ngờ ra đi mãi mãi hôm 15/3. Francisco là một người tuyệt vời và là HLV giỏi. Đó là điều hết sức đau lòng".

Francisco Garcia là HLV đội trẻ của CLB Atletico Portada Alta.

Được biết, đây là ca tử vong đầu tiên liên quan đến giới thể thao, cụ thể là ở môn thể thao vua bóng đá . Francisco Garcia đã có bệnh nền là ung thư máu, do đó các bác sĩ điều trị cho biết COVID-19 đã khiến một bệnh nhân còn rất trẻ như anh - chỉ mới 21 tuổi đã mất đi sức đề khác. Vị HLV bóng đá này đã quay đời chỉ ít ngày sau khi được cách ly và điều trị trong bệnh viện, các bác sĩ không thể làm gì hơn do cơ thể anh ngày càng kiệt quệ. Francisco Garcia mới 21 tuổi, từng thi đấu cho CLB Atletico Portada Alta, thuộc vùng Malaga, Tây Ban Nha và hiện là HLV trẻ của đội bóng này.

Francisco Garcia được xác nhận là ca tử vong có tuổi đời trẻ nhất do virus corona tại địa phương này tính đến thời điểm hiện tại. Dịch bệnh đang bùng phát và lây lan mạnh mẽ tại Tây Ban Nha với hơn 9.000 ca nhiễm, và khoảng 300 người đã tử vong do virus.

CLB Valencia chịu ảnh hưởng nặng nề từ Covid-19

Bóng đá Tây Ban Nha cũng đang chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Sáng 16/3, CLB Valencia, La Liga cho biết nhiều người trong CLB đã được xác nhận dương tính với COVID-19, chẳng hạn như Ngôi Sao Ezequiel Garay, Jose Gaya và Eliaquim Mangala, ngoài ra còn cónhân viên Paco Camarasa và cán bộ y tế Juan Aliaga. Những người này đã được hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng ngừa lây lan.

Dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ ở châu Âu. Nó khiến cho nền thể thao ở châu lục này và cả thế giới tê liệt. Nhiều giải VĐQG hàng đầu châu Âu như Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 hay Champions League, Europa League phải hoãn lại.

EURO 2020 và Champions League có nguy cơ bị hủy vì Covid-19

Chi Nguyễn (t/h)