HLV Park Hang Seo: Từ người hết thời ở quê nhà đến 'ông hoàng' bóng đá Việt Nam

Park Hang Seo - "Qúy ngài ngủ gật"





HLV Park Hang Seo , sinh ngày 1/10/1957. Lúc còn nhỏ, ông đã bộc lộ được khả năng chơi bóng. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Park Hang Seo đã theo học tại Đại học Hangyang, chuyên ngành nghiên cứu về thảo dược. Rồi với tình yêu dành cho bóng đá, sau khi học Đại học, ông đã hoàn toàn đi theo tiếng gọi con tim mình. Vóc dáng bé nhỏ, chiều cao khiêm tốn nhưng ở ông Park cỏ lối chơi bóng rất thông minh, bản lĩnh cùng chiến thuật hợp lý. Trải qua 3 CLB Korea First Bank FC, Army FC và Lucky-Goldstar Hwangso (sau đổi tên thành FC Seoul), với vai trò tiền vệ, ông chơi nổi bật nhất trong 4 năm tại Lucky-Goldstar Hwangso, ra sân 99 lần và ghi 15 bàn, từng lọt vào đội hình tiêu biểu K-League 1985.

Ông từng là trợ lý của HLV Guus Hiddink





Năm 1996, ông bắt đầu sự nghiệp HLV ở đội bóng LG Cheetahs, song dấu ấn lớn nhất vẫn là ở World Cup 2002, dưới vai trò trợ lý của HLV Guus Hiddink, đưa đội tuyển Hàn Quốc lọt vào tứ kết. Chính điều này đã giúp ông Park được LĐBĐ Hàn Quốc tin tưởng giao trọng trách cầm quân ở ASIAD cùng năm. Tuy nhiên, ở trận đấu đó, đội tuyển Olympic Hàn Quốc lại chỉ kết thúc giải đấu với tấm HCĐ, sau khi thắng Thái Lan ở trận tranh hạng 3. Điều này gây áp lực buộc HLV Park Hang Seo phải rời ghế HLV và tạm lui về "ở ẩn" trong một khoảng thời gian.

Tiếp đến, vào năm 2003, HLV Park Hang Seo liên tục nắm giữ chiếc ghế HLV trưởng ở các đội bóng thuộc nhiều hạng đấu của Hàn Quốc, từ Gyeongnam FC, Chunnam Dragons hay Sangju Sangmu. Thế nhưng, ở mỗi đội bóng ông chỉ gắn bó nhiều nhất là 3 năm, trước khi rời đi trong im lặng. Ở Hàn Quốc khi đó, ông gắn cho biệt danh "Qúy ngài ngủ gật", bởi vì ông Park đã vô tình... ngủ gật ở một trận đấu. Năm 2017, ông cầm quân ở Changwon đang chơi ở hạng 3 và coi đây là đội bóng cuối cùng trong sự nghiệp.





Hành trình đến Việt Nam và những dấu ấn đi vào lịch sử bóng đá

Trong mắt người hâm mộ bóng đá tại xứ sở kim chi, HLV Park Hang Seo bị coi là người hết thời, sự nghiệp của ông lúc đó đã bắt đầu chững lại. Ở bộ phim tài liệu “Park Hang Seo – Người truyền lửa” do đài truyền hình KBS (Hàn Quốc) thực hiện trong năm 2018, HLV Park Hang-seo từng chia sẻ rằng bản thân ông đã trải qua những ngày tháng khó khăn. Ông thừa nhận, chính vợ của mình, bà Choi Song-a cũng cảm thấy khó chịu trong thời gian chồng mình mất việc và bần thần trong căn nhà của mình. Người phụ nữ này không chấp nhận chứng kiến chồng mình như thế và muốn ông ra ngoài tìm việc. Trích một đoạn trong bộ phim, ông Park nói: “Bà ấy nói tôi hãy đi ra ngoài đi. Bà ấy muốn đuổi tôi ra khỏi nhà”.

Vợ ông Park là người có đóng góp đưa ông đến Việt Nam

Thậm chí, vợ của ông đã âm thầm viết đơn xin việc cho chồng, gửi qua một người môi giới. Đến năm 2017, HLV Park Hang Seo bén duyên với bóng đá Việt Nam. Và nếu vợ ông đóng vai trò chính yếu thì bầu Đức có vai trò thứ yếu, đóng góp một phần không nhỏ trong việc đưa ông Park về Việt Nam. Lại nói, thời điểm đó, ông Đức đã xin từ chức Phó Chủ tịch VFF bởi U22 Việt Nam thất bại ở SEA Games 2017. Thế nhưng với mong muốn đóng góp cho bóng đá Việt Nam , nên ông đã cùng với lãnh đạo VFF tìm huấn luyện viên chất lượng thay thế Nguyễn Hữu Thắng. Chính bầu Đức cũng là người đứng ra trả lương cho HLV Park Hang-seo với số tiền tính cả thuế là gần 800 triệu đồng/tháng.

Đến ngày 10.11.2017, HLV Park Hang Seo chính thức ra mắt tại Việt Nam. Vào ngàu 14/11/2017, ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu với Afghanistan trên sân Mỹ Đình. Kết quả của trận đấu, chúng ta giành được 1 điểm với tỷ số hòa 0-0 và chính thức giành vé dự Asian Cup 2019.

Tiếp theo, giải đấu chính thức mà ông Park cầm quân ngay từ đầu là VCK U23 Châu Á 2018. Trong lễ nhậm chức, HLV Park Hang Seo từng tuyên thệ, sẽ giúp U23 Việt Nam tạo kỳ tích. Giữ đúng lời hứa, ông Park đã cùng U23 Việt Nam tạo ra cơn địa chấn ở Thường Châu với việc giành ngôi Á quân giải U23 Châu Á 2018. Chiến tích mở ra kỷ nguyên thành công. Sau đó, ông giúp U23 Việt Nam tiếp tục giành hạng tư ASIAD 18, đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018 và lọt vào tứ kết Asian Cup 2019.

Mới đây tại SEA Games 2019, dưới sự dẫn dắt tài tình của HLV Park Hang Seo, đội tuyển U22 Việt Nam đã trải qua hành trình thăng hoa, chính chiến và vượt qua các đối thủ để giành tấm vé vào vòng chung kết. Sử dụng con mắt tinh tường, nhà cầm quân họ Park đã biết tính toán đường đi, nước bước hợp lý để tung ra các nhân tố cho trận đấu mang tính chất quyết định.

Với bàn thắng 3-0 trước đội tuyển U22 Indonesia, đội quân của HLV Park Hang Seo đã giành được tấm HCV danh giá, sau 60 năm chờ đợi. Đó là điều kì diệu mà chưa một vị HLV nào trong lịch sử bóng đá Việt Nam đạt dược trước đó.





Thầy trò HLV Park Hang Seo và giấc mơ Word Cup 2022

Trở về sau vinh quang SEA Games 30 tại Phillipines, thầy trò HLV Park Hang Seo tiếp tục với trận chinh chiến, tham dự giải đấu U23 Châu Á. Cũng với đội hình như ở SEA Games, các tuyển thủ trẻ U23 Việt Nam đang trong quá trình tập luyện không mệt mỏi. Tuy có sự thiếu vắng các nhân tố như Đoàn Văn Hậu, Đình Trọng, Nhâm Mạnh Dũng,... nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn còn đó bộ đôi "thần sầu" Đức Chinh- Tiến Linh, đang được HLV Park Hang Seo "mài giũa". Nhiều khả năng, họ chính là cặp đôi chắc ăn ở hàng công, tạo nhiều sự trông đơi để cùng với các thành viên còn lại hạ gục các đối thủ ở VCK U23 Châu Á 2020

Mới đây, ông Park vừa gia hạn hợp đồng hai năm làm việc với VFF





Dĩ nhiên, mục đích của thầy trò HLV Park Hang Seo đâu chỉ có thế, gánh nặng và trọng trách trên vai nhà cầm quân này còn lớn hơn, đó chính là đưa đội bóng Việt Nam từng bước tiến sâu vào Word Cup 2022.





Your browser does not support HTML5 video.

HLV Park Hang-seo - Tôi không quan tâm nhiều đến phát biểu của HLV UAE