Ho khù khụ suốt 2 tháng vì miếng ớt kẹt trong đường thở

Bác sĩ Nguyễn Văn Sơn - khoa Nội hô hấp - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) xác nhận, đơn vị mới thực hiện gắp dị vật cho bệnh nhân T.V.N. (53 tuổi ở Phố Huế - Hai Bà Trưng - Hà Nội). Dị vật là miếng ớt bị mắc ở phế quản thùy dưới phổi phải.



Báo Zing.vn trích lại lời của bác sĩ Sơn cho hay, bệnh nhân có tiền sử hay ăn ớt nhưng không có biểu hiện hội chứng xâm nhập để cảnh báo dị vật đường thở. Cách đây 2 tháng, bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện ho khan đến ho khạc ít đờm có màu trắng đục.



Trước đó, bệnh nhân cũng đã đi khám nhiều bệnh viện, chụp X-quang tim, phổi nhưng đều không tìm ra nguyên nhân. Các bác sĩ khi đó chẩn đoán ông bị viêm phế quản , nhưng khi điều trị kháng sinh lại không thấy thuyên giảm.

Khi dị vật được gắp từ đường thở ra ngoài, mắt thường dễ dàng nhận thấy đây là mảnh ớt dài khoảng 12mm.



Đến khi khám ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 kết quả chụp CT-Scan ngực cho thấy, ở thùy dưới phổi phải (phân thùy 10) của bệnh nhân bị tổn thương dưới dạng đám mờ tương đối thuần nhất, có hạch trung thất nên cần chẩn đoán phân biệt giữa viêm phổi và u phổi.

Báo Lao Động dẫn lời bác sĩ Sơn cho biết, qua quan sát phát hiện tổn thương gây viêm phù nề và dịch mủ phía trên, sau khi tiến hành bơm rửa hút dịch mủ phát hiện dị vật tại phế quản phân thùy 10 phổi phải. Khi dị vật được gắp từ đường thở ra ngoài, mắt thường dễ dàng nhận thấy đây là mảnh ớt dài khoảng 12mm. Do không gây cản quang nên mảnh ớt rất khó phát hiện trên phim X quang phổi, do đó bệnh nhân đi khám nhiều nơi mà vẫn không phát hiện ra.



Để giảm thiểu nguy cơ dị vật đường thở, mọi người đặc biệt là trẻ em cần tránh ngậm các loại hạt trong miệng, không vừa ăn vừa cười đùa, ăn chậm rãi, nhai kỹ…



Thực tế, dị vật đường thở rất đa dạng, nếu gây bít tắc đường thở sẽ gây suy hô hấp , nguy hiểm đến tính mạng. Thông thường, các dị vật hay gặp là hạt lạc, ngô, hạt dưa, hạt nhãn, hạt hồng xiêm… Để giảm thiểu nguy cơ dị vật đường thở, mọi người đặc biệt là trẻ em cần tránh ngậm các loại hạt trong miệng, không vừa ăn vừa cười đùa, ăn chậm rãi, nhai kỹ… Nếu cảm thấy mình có dị vật đường thở cần đi khám ngay lập tức để có biện pháp chữa trị kịp thời.

Hướng dẫn cách sơ cứu CHUẨN NHẤT khi trẻ bị hóc dị vật tại nhà cha mẹ cần biết.

