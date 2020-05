Hồ Ngọc Hà để lộ vòng 2 lớn, nghi vấn mang thai 'thiên thần nhỏ'

Những ngày gần đây, nhiều người tinh ý nhận ra Hồ Ngọc Hà dường như đang theo đuổi phong cách thời trang có phần khác lạ. Trước đây, 'Nữ hoàng giải trí ' thường diện váy ôm, váy bó khoe đường cong cơ thể quyến rũ. Tuy nhiên, trong khoảng 1 tháng gần đây, cô chỉ diện váy áo rộng thùng thình khiến người hâm mộ không khỏi nghi ngờ nữ ca sĩ mang bầu

Cư dân mạng cũng chú ý rằng trong buổi chụp ảnh với Thanh Hằng mới đây, Hà Hồ cũng diện style tương tự, cơ thể có phần tròn trịa hơn trước. Trong một lần chụp ảnh với ekip, nữ ca sĩ cũng lấy gối ý nhị che chắn phía trước, khiến dân tình không khỏi nghi vấn cô đang che chắn vòng hai, tránh để lộ việc đang mang thai . Trong một lần xuất hiện trước công chúng khi đi từ thiện gần đây, Hà Hồ cũng diện một mẫu áo có phom rộng, trái hẳn với phong cách quen thuộc của cô. Trước đó, khi đi từ thiện cô luôn sơ vin áo cẩn thận, chứ chưa bao giờ thử style áo rộng thùng thình lại không sơ vin như nay.

Sáng 20/5, động thái mới của Hà Hồ trên trang cá nhân tiếp tục khiến dân tình bán tính bán nghi. Người đẹp tiếp tục cập nhật hình ảnh tất bật đi quay quảng cáo, bận rộn với công việc, tuyệt nhiên không đính chính hay phủ nhận tin đồn bầu bí. Thậm chí, trong một khoảnh khắc, dân tình nhận ra cô đã để lộ khoảnh khắc vòng 2 nay đã lớn, càng khiến nhiều người tin rằng cô đang mang thai

Trước đó vào giữa năm 2019, nữ ca sĩ cũng vướng tin đồn mang thai. Tuy nhiên, khi ấy, Hồ Ngọc Hà đã lên tiếng đình chính bằng một bức ảnh bikini khoe vòng 2 thon thả cùng chú thích: "Em chưa có chi hết. Đừng viết bài nghi ngờ tội em. Em chỉ đang vừa nghỉ vừa hát và sắp ra lò một số bài rồi nè. Đừng giục nữa nha. Nghỉ lễ vui đi nè".

Phong cách ăn mặc khác lạ của Hà Hồ

Hiện chưa rõ Hà Hồ có đang mang bầu với Kim Lý hay không, nhưng loạt bằng chứng trên đây được cư dân mạng soi ra khiến nhiều người tin rằng cô thực sự đang mang bầu. Tuy nhiên, thực hư ra sau, có lẽ phải chờ đến khi Hồ Ngọc Hà chính thức lên tiếng.

Chi Nguyễn (t/h)